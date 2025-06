Guille Martín, farmacéutico, alerta de la droga que cada vez es más consumida y que se ve "bien" socialmente

Guillermo Martín es farmacéutico y, harto de los bulos sanitarios, abrió sus cuentas en redes sociales para desmentir aquella información errónea realcionada con la salud. Lo hizo bajo el nombre de "Farmacia enfurecida" y sus vídeos tienen una gran acogida en redes sociales porque aborda temas importantes con sentido del humor.

En todos sus canales trata de desmentir falsos mitos sobre medicamentos o salud y también da consejos. A través de su altavoz llama a reflexionar sobre hábitos como el consumo de drogas. Sobre todo, aquellas que están socialmente admitidas.

"El alcohol es la única droga cuyo no consumo está socialmente mal visto. De hecho, es la única con la que tienes que poner excusas para no consumirla", advierte a través de un mensaje en cuenta de X (antes Twitter). En este canal comparte menos vídeos y más reflexiones y se presenta como un farmacéutico que ya no está enfurecido, haciendo honor a su nombre inicial.

Su advertencia sobre el consumo de alcohol tuvo una gran repercusión entre sus más de 127.000 seguidores. "No bebo alcohol desde hace unos años. Alguna vez me tomo un margarita, y ya. Y me cambié a la cerveza sin. Y sí, la gente siempre me está preguntando por qué no bebo. ¡Qué narices les importa!", le comenta una chica. Otras personas, en cambio, le aseguran que jamas he tenido que dar una excusa si no le apetecia beber.

¿Dónde guardar los medicamentos?

Entre los consejos de Guillermo Martín hay uno especialmente útil porque la mayoría de las personas lo hace mal. ¿Cómo se deben guardar los medicamentos correctamente? "No se deben guardar los medicamentos en un armario en la cocina o en el baño", explica. Se deben almacenar en un lugar que sea seco y tirando a frío. Esto quiere decir que ni la cocina ni el baño cumplen los requisitos.

El baño, con la condensación de las duchas, o es un lugar seco. La cocina, con el vapor de las preparaciones y el calor del fuego, tampoco es un lugar fresco y óptimo.

Conclusión: "Lo suyo es guardarlos en una habitación de la casa que no tenga mucha humedad y que sea seca y no le de el sol directamente, por ejemplo, que esté cerca de una ventana". El farmacéutico advierte que con la llegada del verano y el calor "hay que tener más cuidado".