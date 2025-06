Celia Padilla, matrona: "Cuando nos convertimos en madres pensamos mucho más en la muerte"

La maternidad (y la paternidad) es difícil. No es ningún secreto. Aunque cada vez existe más información sobre emabrazado, lactancia, postparto y crianza, aún se desconocen muchos aspectos de este momento vital que son determinantes para llevar con normalidad esta etapa de cambios. El apoyo (sentirse escuchado) y la información de valor son dos pilares fundamentales para madres y padres. Y en esta labor anda cada día Celia Padilla, una matrona cuyo trabajo consiste en ofrecer acompañamiento integral a los padres.

Entre los muchos temas que aborda a través de sus perfiles sociales y que son más propios de la maternidad (tales como lactancia, hábitos de sueño o higiene del bebé) está la muerte. "Cuando nos convertimos en madres pensamos mucho más en la muerte", sentendia Padilla. No es extraño. De hecho, es de lo más normal "porque es cuando más apreciamos y nos importa la vida".

La propia matrona, que fue madre hace algo más de un año, comparte dos pensamientos que se repetían en su cabeza durante el postparto. Imaginaba como un coche las arrollaba a ella y a su bebé en el carrito durante un paseo o una caída catastrófica por las escaleras con su hijo en brazos.

Para abordar estos y otros temas, Padilla da cursos, ofrece sesiones de acompañamiento online y presenciales y su día a día es una montaña rusa. Desde visitas a domicilio para ayuda a una mamá con la lactancia, a creación de contenido y el cuidado de su hijo Nico. Todo esto lo refleja en su Instagram, donde suma más de 200.000 seguidores.

Su experiencia como matrona y como mano derecha de muchas madres que necesitan hablar y sentirse acompañadas ha llevado a Celia a escribir un libro. En "Oh, la maternidad: Embarazo, parto y postparto desde la evidencia y experiencia de una madre matrona" comparte su experiencia como madre a la par que trata de recopilar todos esos consejos que ella da como profesional. Dice en la sinopsis: La maternidad ha sido y está siendo un viaje intenso, lleno de sentimientos y experiencias diversas, que ahora deseo compartir contigo. A lo largo de estas páginas, me conocerás un poco más, te contaré cómo viví algunas de estas etapas de mi vida y te explicaré cómo enfrentarlas. Compartiré contigo no solo la evidencia actual como matrona desde la teoría, sino también cada una de las lecciones que aprendí al estar embarazada y, ahora, al ser mamá".

Celia Padilla entiende que la maternidad es un camino muy duro en el que las madres se sienten solas en muchas ocasiones. En sus libro y en sus redes sociales incide en la importancia de darse tiempo y espacio como madre. Y sobre todo, no tratarse mal. Asegura que todas las mujeres se sienten malas madres en algún momento. También se sienten poco productivas al pasar el día entero con su bebé. "Sientes que no has hecho nada, pero lo has hecho todo", asegura Padilla.

Celia Padilla es, de formación, enfermera especialista en obstetricia y ginecología y asegura que "desempeñar mi carrera profesional como matrona, acompañando y guiando a madres y padres en un momento tan crucial de la vida me resulta fascinante".