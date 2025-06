Neuromodulación en INYPEMA: un aliado para combatir la depresión y la ansiedad

En Asturias, la salud mental se ha convertido en una preocupación creciente. Según el Informe del Sistema Nacional de Salud 2023, alrededor del 34 por ciento de la población española padece algún problema de salud mental, con una prevalencia que asciende al 40 por ciento en los mayores de 50 años y hasta el 50 por ciento en los mayores de 85. Aunque los menores de 50 presentan cifras algo inferiores, estudios recientes indican que los problemas de salud mental también afectan de forma significativa a este grupo. En paralelo, Asturias figura entre las comunidades con mayor consumo de ansiolíticos del país, con más de 116 dosis diarias por cada 1.000 habitantes, lo que refleja no sólo la alta prevalencia de trastornos como la ansiedad y la depresión, sino también una dependencia creciente de los tratamientos farmacológicos, que en muchos casos no logran abordar el origen del problema. Ante este panorama, la Clínica de Neurorrehabilitación Avanzada INYPEMA ha incorporado técnicas de neuromodulación no invasiva, como la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) y la estimulación magnética transcraneal (EMT), como parte de su abordaje terapéutico.

Una sólida base

Estas tecnologías, respaldadas por una sólida base científica, estimulan zonas concretas de la corteza cerebral permitiendo modular la actividad de las redes neuronales implicadas en el estado de ánimo, la percepción del dolor o el control de los impulsos, y son especialmente útiles en casos en los que los tratamientos convencionales no han sido eficaces. Se trata de técnicas no invasivas e indoloras. Su versatilidad para estimular zonas específicas del cerebro favorece la individualidad de cada tratamiento. En INYPEMA, estas técnicas se aplican bajo supervisión especializada y se combinan con intervenciones psicológicas en un enfoque integral centrado en las necesidades individuales de cada paciente. El objetivo es claro: aliviar la carga funcional y emocional que estos problemas de salud mental imponen en el día a día. Las técnicas de neuromodulación son muy utilizadas en países como Estados Unidos, que las utilizan de forma habitual en los protocolos terapéuticos en salud mental. En Europa, grandes centros hospitalarios ya han integrado estas herramientas en sus tratamientos debido a los buenos resultados obtenidos, especialmente en pacientes con trastornos resistentes. Numerosos estudios avalan su eficacia y seguridad. Desde INYPEMA, apostamos por estas técnicas como una alternativa eficaz y complementaria a los tratamientos tradicionales. Porque avanzar en salud mental es también abrir nuevas vías a quienes aún no han encontrado una respuesta. La Clínica Universitaria INYPEMA es un servicio universitario de carácter académico y asistencial, iniciativa de la Facultad Padre Ossó.