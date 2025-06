Alicia González, psicóloga: “Tu pareja no es que no quiera quedar contigo, es que necesita conectar con esas partes que salen cuando está con sus amigos”

Las relaciones de pareja no son nada sencillas, y eso lo deja bien claro la psicóloga Alicia González, al explicar una duda que surge mucho en las parejas, cuando quieren salir con sus amigos: “Tu pareja no es que no quiera quedar contigo, es que necesita conectar con esas partes que salen cuando está con sus amigos”.

Y es que, señala que a veces puedes sentir "que le apetece más estar con sus amigos, conmigo, que hace una parte que empieza a pensar que no le importas, que no quiere estar contigo". Y es que, "hay partes de él que con sus amigos se sienten más libres, más relajadas y quizá más divertidas y que contigo quizá, aunque te quiera muchísimo, se activan partes más comprometidas más de responsabilidad diferente".

La psicóloga asegura que "a mí en parte también me pasa con él, me lo paso bien, pero cuando estoy con mis amigas es diferente, sigo siendo la misma. Entonces claro, tengo dos opciones. Una, quedarme todo el rato juzgando la acción, que mal me parece, cómo me puede hacer esto y sacando conclusiones precipitadas o que no son del todo ciertas"

Conectar

"Lo que suele pasar es no es que no quiera quedar contigo, es que necesita conectar con esas partes que conecta con los otros amigos. Ahí está la clave. Hacer planes que normalmente harías con tus amigos y en esos planes no hablar de nada de la casa ni de responsabilidades, de planes y te pasa una cosa que se llama experiencia emocional correctiva". Eso sí, asegura que "a partir de pasarlo bien cada vez tendrás más ganas de estar los dos juntos y poco a poco, desde el disfrute, la repartición del tiempo cada vez será más equitativa. No sentirás que estás obligando a nadie a continuar".