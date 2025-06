Blanca García-Orea, nutricionista: "Para reducir la ansiedad por la comida el truco es controlar los picos de glucosa"

"¿Sabes que uno de los trucos más importantes para reducir la ansiedad por la comida y para perder grasa es controlar los picos de glucosa que se pueden producir cuando comemos?" Con esta cuestión empieza la nutricionista Blanca García-Orea a describir las sensaciones que en ocasiones podemos experimentar al poco tiempo de haber comido.

"Si al rato de haber comido desayunado vuelvo a tener hambre, estoy con antojos constantes, ansiedad, irritabilidad, cansancio, fatiga, incluso encuentro que no soy capaz de concentrarme, esto puede ocurrir cuando hacemos un desayuno dulce sin proteínas", señala la experta en un video que ha compartido a través de su perfil de TikTok.

Los recurrentes desayunos hecho a base de pan con mermelada o cereales de desayuno o galletas son uno de esos ejemplos que no son saciantes y que inciden directamente en nuestra glucosa.

"Esto lo que hace es desajustar la glucosa y hacer que tengamos hambre constantemente durante todo el día, cada hora, hora y media y tengamos que estar recompensando con más comida dulce para recuperar nuestra energía", señala García-Orea.

Picos de glucosa

Si lo que comes, aunque sea en poca cantidad, hace que tengas más picos de glucosa, "la insulina va a guardar todo ese excedente en forma de grasa y va a hacer aumentar otra hormona que se llama la grelina, que es la que regula el apetito. Por tanto, cuanto más peso o grasa ganamos, más hambre tenemos", recalca la experta.

Además, la nutricionista recuerda la necesidad de incluir suficiente cantidad de proteína en tus comidas, "sobre todo no te olvides del desayuno.¿Y cómo sé si lo estoy haciendo bien? Pues realmente si comes y no tienes hambre hasta después de tres o 4 h es que lo estás haciendo bien", concluye.