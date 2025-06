Nicolás Salcedo, psicólogo: "No estás sintiendo tus emociones, las estás alimentando"

Expresar emociones positivas es muy fácil, debido a que nos aportan una sensación de bienestar que es difícil ignorar. Sin embargo, las emociones negativas complican un poco más esta situación, pues podemos sentirnos incluso avergonzados de, entre otras emociones, estar triste.

Sin embargo, los psicólogos explican la necesidad de sentir las emociones, sobre todo las malas. Darles un hueco en tus pensamientos es saludable si lo que quieres es que no se te acumulen y exploten en el momento menos oportuno. Nicolás Salcedo, psicólogo con más de 900.000 seguidores en TikTok, explica que: "Si sientes tristeza, está bien llorar, si sientes ansiedad, está bien darte un tiempo", pero, "¿Hasta qué punto es esto sano? ¿Tiene algún tipo de límite?", se cuestiona.

Y es que es verdad que sentir nuestras emociones es el camino para poder regularla, ya que "al final no se puede sanar un dolor que no se siente", comenta el psicólogo. Y es que llega un punto en el que en vez de sentirlas, las personas pueden comenzar a alimentarlas y es ahí cuando comienzan los verdaderos problemas.

"Yo puedo sentir ansiedad por no ser lo productivo que me gustaría ser, está bien que lo sienta", explica Salcedo. Pero una vez ocurre esto empiezas a pensar que eres un fracaso, que no vales para eso ni para nada, que nunca vas a conseguir ninguna meta, entonces ahí es cuando no lo estás sintiendo: "Estás dándole la razón a la emoción para que crezca y me haga sentir peor, lo que posiblemente haga que la emoción sea tan grande que me impida actuar", cuenta el tiktoker. Nosotros seguiremos alimentando esa inseguridad, de tal forma que entramos en un círculo vicioso del cual me va a costar muchísimo salir.

Por lo tanto, a esto no le podemos denominar como inteligencia emocional, sino como indulgencia emocional "y hará que probablemente acabe justificándome y victimizándome", dice el profesional. Es importante que aquel que siente una emoción la observe y la valide, sin juzgar ni reaccionar, con el objetivo de "estar en el momento presente sin crearme cientos de escenarios en mi cabeza", explica Salcedo. En ese punto es más fácil permitirse tomar una pausa, "y esa pausa va a crear el espacio donde voy a sentir, a explorar, a curiosear, pero sin dejar que la emoción vaya más allá y me acabe dominando" finaliza el psicólogo: "No niegues tus emociones, no las escondas ni las reprimas, pero no las hagas parte de tu identidad".

Recomendaciones para llevarte bien con la tristeza

Para poder tener una buena relación con la tristeza, es importante entenderla. Prestarla atención y experimentarla. Es muy importante no reprimirla, porque puede hacer que reaparezca cuando menos te lo esperas y con mayor intensidad. Para ello, aquí tienes algunos consejos para aprender a convivir con ella:

Acepta tus sentimientos

Permítete sentir y expresar la tristeza sin juzgarte. Reprimir estas emociones puede intensificar el malestar.

Habla sobre lo que sientes

Compartir tus emociones con amigos, familiares o un profesional puede proporcionar alivio y una nueva perspectiva.

Mantén una rutina saludable

Dormir adecuadamente, realizar ejercicio físico y llevar una alimentación equilibrada son fundamentales para el bienestar emocional.

Practica actividades placenteras

Dedicar tiempo a hobbies o actividades que disfrutes puede mejorar tu estado de ánimo y distraerte de pensamientos negativos.

Haz ejercicio habitualmente

La actividad física libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que ayudan a combatir la tristeza.

Practica técnicas de relajación

El mindfulness, la meditación o la respiración profunda pueden ayudarte a gestionar el estrés y la tristeza.

Evita el aislamiento social

Mantén el contacto con seres queridos y participa en actividades sociales para sentirte acompañado y apoyado.

Escribe tus pensamientos y emociones

Llevar un diario puede ayudarte a procesar y comprender mejor tus sentimientos.

Establece metas realistas

Plantearte objetivos alcanzables puede proporcionarte un sentido de logro y motivación.

Busca ayuda profesional si es necesario

Si la tristeza persiste o interfiere significativamente en tu vida diaria, es importante acudir a un psicólogo o terapeuta para recibir apoyo especializado.