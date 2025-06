Álex Docampo, dermatólogo, advierte sobre los mitos de usar retinol en verano: "Es peligrosísimo para la piel"

El retinol, ese potente activo antienvejecimiento, está más de moda que nunca. Esten derivado de la vitamina A, ampliamente utilizado en cosmética por sus beneficios para la piel, se usa especialmente en el tratamiento del envejecimiento y el daño solar.

Y es que este actúa estimulando la producción de colágeno y ácido hialurónico, mejorando la firmeza, elasticidad y textura de la piel, además de reducir arrugas, líneas de expresión, manchas y marcas residuales como las del acné.

Sin embargo, igual que se habla de sus bondades también se habla cada vez más de los supuestos peligros que tiene, sobre todo si se usa en verano. Por ello, expertos en el cuidado de la piel advierten y desmitifican estos dogmas

"Ten cuidado, el retinol es peligrosísimo en verano y te va a generar nuevas manchas. Seguro que has escuchado esto y no, no es verdad", asegura Álex Docampo, dermatólogo.

"El retinol es fotosensible, pero eso no significa que no puedas usarlo en verano. Significa que el retinol se deshace con la luz solar, por eso lo ponemos por las noches, pero no daña la piel", añade el experto.

"Pero mucha gente dice que no puedes usarlo en verano y que es peligroso para venderte alternativas que muchas veces ni funcionan y con las que ganan mucho dinero. La realidad es que puedes usar retinol todo el año y dejar de usarlo en verano hace que pierdas sus beneficios. No te dejes engañar con esos trucos de marketing", concluye el dermatólogo.