Juanjo López, traumatólogo, sobre la preocupante posición en W que adoptan algunos niños: "Suelen caminar con los pies hacia dentro"

Sentarse en W o anteversión femoral. Esta postura que muchos niños adoptan al sentarse en el suelo suele desatar cierta controversia y en ocasiones, preocupar a los padres. Pero, ¿qué dicen los expertos.

Juanjo López, traumatólogo, rompe mitos sobre este tema en un video en su perfil de TikTok. "¿Tu hijo o hija se sienta en w en el suelo? hoy vengo a hablar de este mito que se repite tantas veces en consulta de traumatología", indica el experto.

"Sentarse en w en el suelo es debido a una condición que se produce en el fémur y se llama anteversión femoral, que es que la cabeza del fémur mira más hacia adelante. Estos niños con esta anteversión femoral suelen sentarse en w en el suelo y además es muy común meter el pie haciaentrtro a la hora de caminar", destaca.

"Esta anteversión femoral es una condición, no es una patología, porque en el 99,9 % de los casos de niños sanos, muy importante, hablo siempre de niño sano, es una condición que se va a ir poco a poco corrigiendo con el paso de los años y no hay que poner ningún aparato ni hacer ninguna actuación sobre ella", añade el especialista.

Bibliografía: - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32659120/ - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.

¿Conviene corregir esta tendencia?

¿Por lo tanto, debemos corregir a un niño que se sienta en W y pedirle que se sienta en forma de indio? El traumatólogo lo tiene claro. "En mi opinión no, y además la ciencia lo avala ya que no aumenta el riesgo de displasia y no hay ninguna deformidad derivada. "La gran mayoría de los niños que se han sentado en W, con el paso de los años dejarán de poder hacerlo", apunta.

Además, un niño al ponerse en W se quita las piernas y para él es mucho más fácil y más cómodo jugar con las piernas hacia atrás.