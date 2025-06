Alexandre Olmos, internista: "Tomar más de 3 cafés al día para concentrarte o rendir más significa que algo no va bien"

¿A quién no le gusta desayunar tomando una rica taza de café? Esta bebida tan habitual en nuestra dieta es una fuente de antioxidantes, sin embargo, hay que consumirla con moderación ya que su efecto podría ser contraproducente.

Alexandre Olmos, internista, analiza las consecuencias negativas que podría tener oara tu salud tomar más de 3 tazas de café al día para estar más despierto y activo.

"Te aseguro que no te está ayudando. Muchos creen que el café da energía, pero si necesitas tres tazas para arrancar el día o no puedes concentrarte sin uno en la mano, algo no está bien", explica el especialista.

"La cafeína sobre estimula tu sistema nervioso simpático, te pone en alerta artificialmente, pero te roba energía real a largo plazo y cuanto más lo haces, peor duermes, más te cansas y más café necesitas", añade.

Lo peor de esto según el internista es que "hay personas que metabolizan mal la cafeína y ni lo saben. En ellas, el café no solo no ayuda, empeora la fatiga, irrita el sistema digestivo y desregula el cuerpo", concluye el experto.

Propiedades del café

El café posee varias propiedades beneficiosas, incluyendo efectos estimulantes, antioxidantes y potencial para mejorar el rendimiento físico y cognitivo. Sin embargo, también puede tener efectos secundarios, como aumento de la ansiedad o problemas digestivos, especialmente si se consume en exceso.