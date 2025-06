Juanjo López, traumatólogo: "Si tu hijo tiene la cabeza inclinada puede deberse a una falta de oxígeno"

"Tu hijo o hija tiene la cabeza así, esto se llama tortícolis y debemos de distinguir dos tipos", empieza explicando Juanjo López, traumatólogo infantil.

Según el experto, existen dos tipos. "La adquirida, que es la que se produce en niños o escolares que antes tenían una postura totalmente normal y suele estar asociada a una contractura y la congénita, que es la más frecuente y de la que os voy a hablar".

"La teoría más extendida es la falta de oxígeno a nivel del músculo esternocleidomastoideo, que es lo que hace que se produzca una fibrosis. De hecho el nombre científico se llama fibromatosis colli. Esto produce un acortamiento de este músculo y hace que el niño incline hacia un lado la oreja, más cerca del hombro y rote la barbilla hacia el otro hombro", cuenta.

"Se produce con mayor frecuencia en aquellos partos donde hay un problema de espacio, como son aquellas mujeres que es su primer embarazo con el útero más pequeño, en aquellos partos gemelares y también se asocia a la posición de nalgas", añade.

¿Tu hijo/a tiene la cabeza inclinada? Esto se llama tortícolis y hay que distinguir sus tipos: - Congénita: desde el nacimiento. Es la mas frecuente y de la que os voy a hablar - Adquirida: en la cual previamente no había alteración. Lo normal es que se deba a una contractura muscular pero mucho cuidado si no cede o hay dolor muy severo. La tortícolis congénita se produce por una falta de oxígeno (isquemia) en el músculo esternocleidomastoideo. Esto lleva a una fibrosis y a un acortamiento de este músculo, que es el motivo de tener la cabeza inclinada. Se asocia a falta de espacio en el útero materno, por primer embarazo, partos gemelares y a la posición de nalgas. Además, de forma muy frecuente, conlleva un aplanamiento asimétrico de la cabeza, la plagiocefalia. El tratamiento es muy sencillo: ✅ Fisioterapia: corrige más del 90% de las tortícolis congénitas. Siempre recomiendo acudir a un fisioterapeuta pediátrico para ello. ✅ Medidas como cambiar la cuna de la lado para estimular la movilidad del cuello, juguetes, poner al niño boca abajo cuando esté despierto, etc., SÍ son aconsejables. ❓Collarines cervicales, botox, etc., no han demostrado mucha mejoría. ✅ Cirugía en mayores de 5-6 años con limitación de movilidad mayor de 30° y/o con asimetría facial. Aconsejo la técnica de la tenotomía bipolar del esternocleidomastoideo. En caso de dudas, consulta con un especialista en traumatología infantil. Espero que este resumen os haya gustado y pueda servir a padres y profesionales. Si es así, agradezco si lo compartís 🙏🏻. ¡Gracias!

Otras razones

"Se asocia además con muchísima frecuencia a lo que se llama la plagiocefalia, que es el aplanamiento de una parte del cráneo. ¿Por qué? Todos sabemos que el consejo de los niños es que duerman boca arriba para evitar la muerte súbita. Por lo tanto, si el niño tiene el cuello de esta manera siempre va a estar apoyado en una zona en del cráneo, que es un cráneo blando que se puede aplanar".

Para ello, el tratamiento es muy sencillo, "el 90 % de éxito se da con el tratamiento de fisioterapia. Mi consejo es ir a un fisioterapeuta infantil o pediátrico para que le haga los estiramientos al niño. No soy muy partidario de decirle a los padres cómo hacer los ejercicios. Son sencillos pero los padres no están habituados ni tienen el control de la fuerza para tratar al niño. Además es un momento un poquito desagradable porque el bebé se suele quejar y resistir bastante. En aquellos casos donde no mejora con el tratamiento de fisioterapia y el niño es mayor de cinco o seis años, el tratamiento ideal es la cirugía. Aconsejo la técnica de la tecnotomía bipolar", concluye.