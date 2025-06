Virginia Frutos, psicóloga: "No estás confundida, te están confundiendo"

La piscóloga Virgina Frutos hace hincapié en la necesidad de que las relaciones no sean confusas: "No estás confundida, te están confundiendo".

Y es que la experta da ejemplos en su canal de Tik Tok sobre este tipo de relaciones. "Te dicen te quiero, pero no hacen nada para quedarse; te escriben y luego desaparecen; te dicen no quiero perderte, pero no hacen nada para sostenerte; te acercan, te enfrían y cuando reaccionas te dicen qué exagerada que eres".

Y es que, según señala, "el problema aquí no es tu sensibilidad, es que hay personas que confunden y luego te culpan por estar confundida".

"A ratitos"

Tal y como explica, "no necesitas que te quieran a ratitos, necesitas una relación que no sea confusa porque cuando hay claridad, el cuerpo no se angustia, descansa".