María Muñoz, médica especialista en aparato digestivo: "Que te hinches o tengas gases después de comer legumbres es más común de lo que crees"

"¿Te encantan los garbanzos pero te dejan como un globo?". Quien lanza esta pregunta es la doctora María Muñoz, especialista en aparato digestivo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de Murcia, y gran divulgadora. En su cuenta de Instagram, @dramariamunoz, acumula más de 24.000 seguidores. Una de sus últimas entradas en la red social es sobre las legumbres y los gases.

¿Por qué pasa esto? "Que te hinches o tengas gases después de comer legumbres es más común de lo que crees. Y no es que a tu cuerpo no le guste, es que tienen unos carbohidratos llamados oligosacáridos que tu intestino delgado no puede absorber", explica. El resultado: llegan al colon intactos, donde son fermentados por nuestras bacterias y ahí es cuando vienen los gases.

Tres consejos básicos

La buena noticia, dice María Muñoz, es que hay fórmulas fáciles para reducir este efecto. El primero de ellos: remojar las legumbres. "Déjalas en agua entre 8 y 12 horas y cambia el agua un par de veces, así eliminarás parte de esos oligosacáridos. Añade especias como comino, laurel, hinojo, cúrcuma o jengibre. No sólo les dará sabor, también tienen propiedades carminativas, ayudan a expulsar gases y calman el intestino".

Segundo consejo: tritura las legumbres. "Purés y cremas son más digestivos que la legumbre entera con su piel", dice María Muñoz. ¿El motivo? "Al triturar las legumbres rompemos su estructura celular. Las enzimas digestivas acceden más fácilmente a sus nutrientes, por lo que la digestión empieza antes y con menos esfuerzo gástrico e intestinal", detalla.

Además, "al triturarla se rompe la piel, que es rica en fibra insoluble y más difícil de digerir, especialmente en aquellas personas con intestino irritable", asegura.

Tercer consejos: cocinar con alga kombu, un truco japonés. "Este alga contiene enzimas que prediieren algunos de estos oligosacáridos, ayudando a descomponerlos y mejorando su digestión", detalla Muñoz.

"Las legumbres no son el problema, el truco está en prepararlas bien y dejar que tu cuerpo se acostumbre. Disfrútalas sin miedo. Son proteína vegetal, fibra, hierro y con estos consejos son mucho más digestivas", remata la médica.