Nadia Chahri, digestóloga: "Los mosquitos no eligen al azar; dependiendo de lo que comas, te picarán"

"¿Y si te dijera que los mosquitos no te eligen al azar, sino por culpa de las bacterias?". Así lo advierte Nadia Chahri Vizcarro, distóloga con más de 20 años de trayectoria profesional, a través de su cuenta en Instagram @fortaleza_digestiva.

En un vídeo, la médico especialista en aparato digestivo explica que la microbiota de la piel puede hacer que los mosquitos piquen más a unas personas que a otras. "Tu cuerpo huele distinto según el tipo de bacterias que viven en tu piel. Y los mosquitos tienen un olfato ultrafino para detectar esos olores. Lo que huele no siempre es sudor. Es tu microbiota trabajando. Estudios han demostrado que las personas con más bacterias, como estafilococo epidermidis o corynebacterium, atraen mucho más a los mosquitos. Y si tienes poca diversidad microbiana eres un blanco fácil", detalla.

Nadia Chahri continúa: "Lo que comes también influye. Una dieta rica en fibra, prebióticos y vegetales nutre a tus baceterias buenas. En cambio, el exceso de azúcar, alcohol o comida ultraprocesada altera tu microbiota de la piel y del intestino. Y sí, el intestino y la piel están conectados. Una disbiosis intestinal puede reflejarse en la piel y atraer más a los mosquitos".

El ajo, la vitamina B y los trucos caseros no funcionan según la ciencia, avisa la experta. En cambio, "tu olor corporal modulado por la microbiota sí importa. Y ciertos alimentos como el plátano o la cerveza aumentan la producción de compuestos que ellos detectan".

Los mosquitos se sienten atraídos por rojos, naranjas y negros / Agencias

Consejos

Una vez que sabemos todo esto, ¿qué podemos hacer para que nos piquen menos? Cambiar la dieta. "Cuida tu microbiota. Come fibra, reduce el alcohol y los azúcares. Evita perfumes fuertes y desodorantes agresivos. Usa un repelente natural como citronela y ropa clara. Hidrata y respeta tu piel. No la sobre limpies", cuenta Nadia Chahri. "Los mosquitos no eligen al azar. Eligen por lo que hueles", remata a modo de resumen.

Chahari es digestóloga especializada en la detección de cáncer de colon, intolerancias alimentarias, síndrome del intestino irritable, enfermedades hepáticas, tratamiento para Helicobacter pylori, reflujo gastroesofágico e hinchazón abdominal, uso de postbióticos y prebióticos.