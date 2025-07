Alexandre Olmos, médico internista: "Tomar tostadas de pan blanco o cereales es uno de los tres peores desayunos más comunes"

¿Desayunas tostadas de pan blanco o cereales? Pues debes saber que este es uno de los peores desayunos para la salud que podrías tomar. Así lo advierte el médico internista Alexandre Olmos a través de un vídeo en sus redes sociales. El facultativo del Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) acumula en su cuenta de Instagram más de medio millón de seguidores. En una de sus últimas entradas explica cuáles son los tres peores desayunos más comunes.

El primero, asegura, es comer pan blanco o cereales azucarados. "Este desayuno dispara los niveles de azúcar en sangre de forma muy rápida, pero después de unas horas genera una caída brusca de energía y antojos descontrolados. Además, no tiene los nutrientes esenciales que necesita tu cuerpo", explica.

El segundo fallo frecuente que cometemos es tomar un zumo de frutas o smoothies. "Aunque suene saludable, un zumo de frutas por sí solo o un smoothie con exceso de frutas y edulcorante puede ser un golpe de azúcar para tu cuerpo. Esto genera un pico de insulina que rápidamente te deja cansado, con hambre y sin energía sostenida", comenta.

Tercer error: el café torrefacto. "La mayoría de las personas desayunan con café, pero el café torrefacto es uno de los menos recomendables", advierte. Este tipo de café incluye "azúcar en su proceso de tostado, lo que lo hace muy perjudicial para tu organismo". Además, "los compuestos químicos generados en este proceso pueden inflamar tu sistema digestivo y disminuir la absorción de nutrientes". "Si amas el café, asegúrate de tomar versiones naturales y sin añadidos para cuidar tu salud", agrega.

Para los que no lo sepan, el café torrefacto es el producto obtenido al someter la semilla del cafeto (café verde) a la acción del calor añadiendo azúcar en la parte final del proceso, la cual sobrecarameliza formando una fina película encima de cada grano y dándole su color negro brillante característico.

Los participantes que bebían más de una taza de café presentaron un 59% menos de riesgo de morir por cáncer / ShutterStock

Los riesgos de tomar más de tres cafés al día

El café es una fuente de antioxidantes, sin embargo, hay que consumirla con moderación ya que su efecto podría ser contraproducente. Alexandre Olmos analiza las consecuencias negativas que podría tener para tu salud tomar más de 3 tazas de café al día para estar más despierto y activo.

"Te aseguro que no te está ayudando. Muchos creen que el café da energía, pero si necesitas tres tazas para arrancar el día o no puedes concentrarte sin uno en la mano, algo no está bien", explica el especialista.

"La cafeína sobre estimula tu sistema nervioso simpático, te pone en alerta artificialmente, pero te roba energía real a largo plazo y cuanto más lo haces, peor duermes, más te cansas y más café necesitas", añade.