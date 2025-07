La dermatóloga Ana Molina alerta sobre la rutina cavernícola: "¿Lavarías un plato sucio solo con agua?"

La dermatóloga Ana Molina ha alertado sobre la rutina cavernícola, una tendencia que se está extendiendo en Tik Tok: "¿Lavarías un plato sucio solo con agua?"

Señala la dermatóloga que estos tiktokers, "han decidido no ponerse ningún producto ni nada, ni hidratante, ni fotoprotector, crema, nada. Pero eso hasta cierto punto puede decir, oye, los hombres en general de toda la vida poco se han puesto y no ha pasado nada. Pero es que lo peor de todo es que les ha dado por no lavarse la cara ni siquiera con agua".

Estos tiktokers van compartiendo la evolución de su cara en el día a día y dicen, "fijaos como mi piel se va equilibrando", pero según la dermatóloga, "cualquiera que lo vea se da cuenta de que es roña. Nosotros le llamamos dermatosis neglecta o dermatosis hidrosoluble".

Para Ana Molina, "no usar jabón, de verdad, es un problema, acumulas muchas células muertas, que es lo que da ese aspecto también en parte de roña, porque la piel se pone más gruesa, con restos de sudor, de sebo y sobre todo en climas como Madrid contaminados, vamos a acumular partículas de combustión del tráfico, metales pesados. Es decir, ya sabemos que la contaminación es un factor de envejecimiento de la piel importante. Y luego ya no te digo nada si tienes acné, tienes rosácea o tienes alguna patología de la piel".

@dr.anamolina ¿Has oído hablar de la rutina cavernícola? Consiste básicamente en NO hacer nada:❌ Ni limpieza❌ Ni cremas❌ Ni protector solar❌ ¡Ni agua! 😱 ¡Esto es un despropósito para la piel! 🚫 Abandonar la higiene facial hace que se acumulen células muertas, sebo, contaminación y bacterias 🧫¿Resultado? Más granitos, más inflamación y más problemas 🥵 ¿Acaso lavarías un plato sucio solo con agua? 💦🍽¡ Pues tu piel tampoco se limpia sola! 👉 Apuesta por una rutina sencilla, sí… pero eficaz: ✨ Limpieza suave ✨ Hidratación con activos como vitamina C o niacinamida ✨ Protección solar TODOS los días ✨ Y por la noche… ¡transforma tu piel con ingredientes potentes como los retinoides! Minimalismo, sí.Abandono, NO 🙅‍♀️ Programa completo en @telemadridoficial ♬ original sound - Dra. Ana Molina

"¡Esto es un despropósito para la piel! Abandonar la higiene facial hace que se acumulen células muertas, sebo, contaminación y bacterias ¿Resultado? Más granitos, más inflamación y más problemas", comenta, señalando, "¿acaso lavarías un plato sucio solo con agua? Pues tu piel tampoco se limpia sola!".

En su opinión, hay que apostar por una rutina sencilla, sí… pero eficaz: