Jorge García-Dihinx, pediatra experto en nutrición: "No temas a la carne roja; Hong Kong es el mayor consumidor y..."

Desde hace años, la carne roja -una manjar para muchas personas- ha sido orillada en las dietas saludables por los efectos perjudiciales que estudios y médicos han ido achacando a su consumo. Si bien en muchas de ellas no se elimina del todo, sí que se limita su consumo, apostando de forma abrumadoramente mayoritaria por otros alimentos como verduras, pescados blancos o carne de ave.

Pero hay médicos que piden dejar de demonizar tanto el consumo de carne roja. Y entre ellos está Jorge García-Dihinx, pediatra especialista en nutrición y obesidad infantil afincado en Aragón. Este médico ensalza mucho más los nutrientes y buenas propiedades de un filete de ternera o una chuleta de vaca que los efectos adversos que pueda generar su consumo.

Un alegato médico a favor de la carne roja

El doctor García-Dihinx comienza fuerte con su argumentación. "Hong Kong es el país del mundo que más carne consume (unos 350 g de carne/día) y es el país más longevo, con las menores tasas de mortalidad cardiovascular y por cualquier causa", asegura de forma rotunda. No hay que olvidar que, entre otras cosas, se ha ligado el consumo de carne roja al cáncer.

Sin embargo, el pediatra español entiende que los estudios en los que se sustenta la demonización de la carne no pueden ser del todo concluyentes. "Aunque los estudios observacionales y epidemiológicos siguen hablando mal de este alimento con altísima densidad nutricional, no hay estudios experimentales aleatorizados que confirmen la débil asociación encontrada en estudios observacionales, desde los que no podemos inferir causalidad", expresa.

Jorge García-Dihinx va más allá al afirmar que "no existe ninguna intolerancia ni alergia conocida a la carne ni ningún alimento que por sí solo ofrezca todos los requerimientos nutricionales para vivir". Y añade: "Incluso el científico y explorador Vilhjalmur Stefansson vivió en el Ártico con los inuit y consumió una dieta exclusivamente carnívora durante meses, con una excelente salud en general y sin escorbuto. Luego mantuvo una dieta exclusiva en carne en Nueva York durante un año, sin ningún déficit nutricional. Ninguna planta te dará todos los nutrientes para vivir".

Los valores nutricionales de la carne

El pediatra español considera que "la carne roja de animal de pasto es un alimento lleno de nutrientes". Y especifica sus propiedades: "Contiene los nutrientes esenciales como proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc, vitamina B12, niacina, fósforo, omega-3 (si es carne de pasto), magnesio, selenio, riboflavina, vitaminas B5 y B6, así como carnitina, carnosina, taurina y creatina".

En cualquier caso, no toda la carne roja vale. Y es algo que quiere dejar claro el doctor Jorge García-Dihinx. "Estamos hablando de carne ecológica. No de carnes procesadas. Un alimento cardio y metabólicamente saludable", matiza. En otras palabras: carnes 100% naturales de ganado bien alimentado de forma natural.

Es por todo ello que lanza un mensaje a los consumidores de este alimento: "No temas a la carne. Teme a los ultra-procesados, a las harinas refinadas y aceites industriales de semillas".