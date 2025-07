Carlos Dorado, nutricionista: "Nunca calientes tu comida en un táper de plástico; libera compuestos tóxicos"

"Nunca calientes tu comida en un envase de plástico". Así lo advierte Carlos Dorado, experto en nutrición clínica avanzada y nutrición deportiva. A través de un vídeo en sus redes sociales (tanto en Instagram como en TikTok), el especialista @carlos.muyfit explica las consecuencias negativas que tiene para nuestra salud meter en el microondas un táper de plástico. Y se trata de una acción muy frecuente tanto dentro como fuera de casa.

"Guardas tu comida en un táper de plástico, lo metes al microondas y listo", empieza diciendo Dorado. Pero detrás de esta rápida operación se esconden muchos problemas. "El calor hace que el plástico libere compuestos tóxicos como el BPA directamente a tu comida". ¿Y esto que quiere decir? Para explicarlo, Carlos Dorado recurre a una investigación internacional.

"Un estudio encontró que al recalentar arroz en plástico se liberan entre 8.000 y 18.000 nanogramos por litro de BPA y con carne, entre 6000 y 14000 nanogramos por litro", desvela. Y ahora lo que te preguntarás es qué es el BPA. El nutricionista, con más de 200.000 seguidores en Instagram, lo aclara: "Es una sustancia química que puede alterar tus hormonas, afectar la tiroides y el metabolismo e incluso está relacionado con problemas de fertilidad y cáncer". Casi nada. "Y todo esto por un simple recalentado", agrega.

Aplica estos tres consejos

¿Qué hacemos entonces? ¿No se pueden usar los tápers de plástico? Según Carlos Dorado, no. "No tienes que vivir con miedo, solo cambiar tu hábito y hacer esto. Primero, usa vidrio o cerámica para calentar. Segundo, deja que la comida se enfríe antes de guardarla. Y tercero, no utilices envases desechables", aconseja. "Son decisiones pequeñas que te protegen todos los días", remata.

El túper es el rey de la oficina / Mariola RIERA oviedo

Botellas de agua

Igual que con los tapers sucede con las botellas de plástico de agua. Una costumbre de toda la vida que no es sana. ¿Quién no ha reutilizado las botellas de plástico para rellenarlas de agua y poder enfriar la bebida en casa? La cosa es que estos recipientes están pensado para un solo uso, por lo que se recomienda no usarlas por diversos motivos:

Muchas integran BPA o Bisfenol A entre sus componentes. Este aditivo puede liberarse en el agua, sobre todo si la botella se somete a altas temperaturas. Pese a todo, las autoridades europeas aseguran que no supone un riesgo para la salud.

Tras su reutilización, la botella puede dañarse. Las grietas pueden convertirse en un nido de bacterias, algo que es un peligro para el organismo.

Al usar mucho el envase se pueden traspasar microorganismos procedentes de nuestra boca, el ambiente o las manos.

Pese a todo, hay excepciones con las botellas de plástico. El secreto está en un número que suele ubicarse en la base del recipiente dentro de un triángulo rodeado de flechas. Los números 1, 2, 4 y 5 son seguros para la salud (aunque las botellas solo deben utilizarse una vez).Los 3, 6 y 7 deben evitarse ya que en el caso del 3 indica que es una botella de PVC. El número 7 suele ser de policarbonato y otros plásticos no reciclables. Hay que evitarlo, sobre todo si se está embarazada o amamantando.