Mar López, pediatra, alerta del gravísimo error de muchos padres: "Alto riesgo de atragantamiento"

La alimentación de los niños, sobre todo de los más pequeños, es una cuestión crucial para su desarrollo. Pero no solo para que crezcan fuertes y sanos, sino también para evitar a toda costa exponerlos a riesgos, máxime cuando se trata de riesgos absolutamente innecesarios. Por eso, la pediatra Mar López ha querido alertar de una cuestión que no todos los padres tienen clara, aunque todos deberían tenerla muy presente.

La doctora Mar López es muy seguida por sus consejos en redes sociales y por su labor divulgativa a favor de la salud de los más pequeños. Ha querido aprovechar el tirón de sus contenidos explicativos para advertir de un alimento que no se debe dar nunca, bajo ningún, concepto a los más pequeños.

Un capricho que no se le debe dar una niño de menos de cinco años

Por mucho que unos padres tengan la tentación de satisfacer o ver contento a su hijo pequeño concediéndole un pequeño capricho, jamás debe darle palomitas. ¿La razón? El riesgo de atragantamiento, algo que ya muchos conocen, pero aún demasiados desconocen o incluso pasan por alto. Ni siquiera bajo supervisión de un adulto se debiera dar palomitas a un niño pequeño. El atragantaminento de un menor es un trágico accidente al que nadie quiere enfrentarse.

¿Pero hasta qué edad hay que ser taxativos en la prohibición de las palomitas para niños? Mar López señala que hasta los cinco años no deberían probarlas. La pediatra explica de forma muy gráfica cómo una palomita puede obstruir por completo las vías respiratorias de un bebé o un niño pequeño.

"Las palomitas no terminan de abrirse del todo y quedan dentro trozos de maíz duros, como este, o trocitos como estos, pequeños, que se quedan pegados al final de la boca, en el paladar blando. El peque no es capaz de mover la lengua tan bien como para sacar esos trozos y más tarde, en otro momento, es posible que lo aspire", explica la doctora López, que también es autora de varios libros sobre pediatría.

Mar López señala que el trozo duro de maíz, dado el tamaño de la tráquea del niño, puede obstruirla por completo si la aspira. "Los trozos de maíz son muy duros y cuando los niños intentan masticar, saltan", agrega.

Básicamente, ese trozo de maíz que no es blando puede ocupar perfectamente toda la tráquea del niño o de la niña, impidiendo por completo, o casi por completo, que el aire pase a través de la vía respiratoria. Y, si esto sucede, no quedará más remedio que aplicar lo más rápido posible las maniobras de primeros auxilios pertinentes, algo que no todo el mundo sabe o se atreve a hacer con bebé o un niño pequeño.

Así que si unos padres quieren ver una película con hijo de cuatro o cinco años, lo mejor es que se guarden las palomitas para cuando sea un poco más mayor. Y optar por otro snack que sí sea apto para menores tan pequeños.