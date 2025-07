Mar López, pediatra: "Si tu bebé se desmaya así, no hay que reanimarlo ni zarandearlo; dura unos segundos"

Ver a un bebé desmayarse supone una escena terrible para una madre o un padre. Siempre es un gran susto y, entre el nerviosismo y, en muchas ocasiones, la falta de formación e información, es fácil que uno no sepa cómo reaccionar. De hecho, la pediatra Mar López ha querido arrojar luz a lo que hay que hacer cuando se da uno de estos desmayos.

Mar López, conocida médica que ha publicado varios libros, advierte a los padres de que no siempre que se desmaya un bebé es recomendable agitarlo o hacerle la reanimación. Es por eso que, ante todo, hay que pedir asistencia sanitaria y estar atentos a una serie de factores que pueden ser indicativos de lo que realmente sucede.

La médica especializada en pediatría explica así lo que es el "espasmo del sollozo". Un trance que les ocurre a veces a los bebés y que es fácil que los padres puedan confundir con un episodio mucho más grave que les alarme y les haga actuar de forma poco recomendable.

Así lo explica la conocida facultativa, con la ayuda del vídeo que acompaña a esta información: "¿Sabes qué es esto? Él es Juan y tiene un año. Jugando en el sofá, Juan se cae hacia atrás y se golpea la parte posterior de la cabeza. Cuando mamá va a cogerlo, ve que está lila, rígido y que no llora. De repente, Juan se desmaya y mamá le hace la reanimación. Lo coge y corre al centro de salud que tiene al lado. En el centro de salud, Juan respira y ya está normal. Mamá no entiende qué ha pasado".

Es esta situación la que Mar López expone como característica de "un espasmo del sollozo". "Y no, no es epilepsia", aclara la conocida pediatra.

La explicación del espasmo del sollozo

Pero si no es epilepsia, ni tampoco una parada cardiorrespiratoria grave... ¿entonces, qué es? "Estos espasmos, sobre todo, ocurren entre los seis meses y los cinco años de vida", recalca Mar López. La pediatra señala que "suelen pasar cuando el bebé se enfada mucho, muy fuerte, o se da un golpe o se asusta".

La explicación médica es la siguiente, según la conocida facultativa: "Quieren llorar, pero quieren llorar tan fuerte que no les sale el llanto, y hacen fuerza y no cogen aire. Tu cerebro desconecta: 'Oye, oye, para, que así nos ahogamos'. Y dice: 'Vale, si no respiras tú, ya respiro yo por ti'". Por eso, "cuando se desmayan es cuando respiran", aclara la doctora Mar López.

Qué hay que hacer cuando le pasa esto al bebé

"Lo que no debes hacer, lo que no hay que hacer, es la reanimación: no hay que zarandearles ni meterles nada en la boca", aclara la pediatra. La doctora López insiste en la importancia de intentar distinguir cuando se trata de un espasmo del sollozo para reaccionar de la forma correcta.

"Lo que sí hay que hacer es, simplemente, esperar a su lado, vigilar que no se haga daño. El espasmo dura solo unos segundos y no tiene consecuencias. Pero espera", expresa la pediatra. La información es poder y saber esto ante esta situación otorga a las madres y a los padres herramientas muy útiles. Aunque, evidentemente, no es fácil mantener la cabeza fría cuando un bebé sufre un episodio de este tipo...