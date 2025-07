Aurelio Rojas, cardiólogo: "Si comes dos kiwis al día, los beneficios para tu salud serán increíbles y te sentirás menos cansado"

"Algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía, tu ánimo y tu bienestar sin efectos secundarios". Así lo asegura Aurelio Rojas, un reputado cardiólogo de Málaga, que acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram @doctorrojas. El experto en insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, prevención cardiovascular, arritmia y miocardiopatías, entre otras patologías, hace referencia en su último vídeo publicado en redes sociales a una nueva investigación sobre el kiwi y su relación con el estrés y la ansiedad. En concreto, se trata de un estudio publicado en 2023 en el British Journal of Nutrition y en el que participaron 55 adultos.

"Lo que descubieron los investigadores es que consumir dos kiwis al día, nada más que eso, sólo dos, durante solamente dos semanas mejoró el bienestar general de los participantes en un 60% y redujo la fatiga y el cansancio en un 35%. Esto es increíble", comentó Aurelio Rojas. Según recoge el estudio, las mejoras en el estado anímico de los participantes que consumieron kiwi en estas cantidades y con esta frecuencia aparecieron al cuarto día. Y es que esta fruta, resalta el médico, "es una fuente extremadamente rica de vitamina C". Y no solo eso: "además contiene fibra, potasio y antioxidantes".

"Según los investigadores, aunque la vitamina C ya muestra beneficios por sí sola, el kiwi entero generó mejoras mayores en las personas que lo consumieron, lo que sugiere que es el conjunto de nutrientes del kiwi el que actúa con sinergia para mejorar nuestra salud", indica. "Así que ya sabes, algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía, tu ánimo y tu bienestar sin efectos secundarios y solo con salud en cada mordisco", apostilla.

Los beneficios del kiwi

Estos son todos los beneficios del kiwi, según el doctor Aurelio Rojas:

Alta densidad de vitamina C. Un solo kiwi aporta hasta 92 mg de vitamina C (más del 100% de la CDR), lo que estimula la hidroxilación de la prolina y lisina en la síntesis de colágeno, clave para la integridad vascular y la reparación tisular post-estrés oxidativo. Mejora la función endotelial y reduce marcadores inflamatorios como la PCR. Serotonina natural. Contiene serotonina vegetal (5-hidroxitriptamina), precursora del triptófano vía hidroxilación por la triptófano hidroxilasa. En un estudio en adultos con insomnio, 2 kiwis/día mejoraron la latencia del sueño en un 35%, el tiempo total de sueño en un 13,4%, y la eficiencia del sueño en un 5,4%. Actinidina. Enzima proteolítica exclusiva del kiwi que facilita la digestión de proteínas, activa la motilidad intestinal y regula la microbiota. En pacientes con estreñimiento funcional, se ha asociado a una mejora en la frecuencia y consistencia de las deposiciones de hasta un 45%. Salud cardiovascular. Estudios han mostrado que consumir 3 kiwis/día reduce la agregación plaquetaria en un 18% y disminuye los triglicéridos en sangre en un 15%. Mecanismo: modulación de la vía del óxido nítrico, reducción del estrés oxidativo y mejora de la fluidez membranal de eritrocitos. Ácido fólico + potasio + antioxidantes polifenólicos. Trío que contribuye a regular la homocisteína, la tensión arterial y el envejecimiento celular.

Mejor comerlo con piel

La farmacéutica y nutricionista María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García, asegura que esta fruta habría que ingerirla con piel. ¿El motivo? Que con ella los beneficios son muy superiores. "¿Sabías que comer kiwi con piel es la pera limonera?", empieza diciendo la experta a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. "Aporta un 50% más de fibra, un 32% de folatos y un 34 más de vitamina E que uno pelado", asegura.

Pero la cosa no acaba ahí. "Comer un kiwi con cáscara tiene tres veces más actividad antioxidante que comer la pulpa sola", destaca Boticaria García. Pero, ¿y si me da repelús la pelusilla de la piel? La nutricionista responde: "Después de lavarlos bajo el chorro del grifo, frótalo con un cepillo de verduras suave o con un paño limpio. También puedes cortar los extremos del kiwi, que son más duros, pero si no te importa y tienes buenos dientes, para dentro igual". Del kiwi no se desperdicia nada.