Diana Álvarez, pediatra, pide no despertar siempre al bebé: "¿Tienes un recién nacido que parece que se queja mientras duerme?"

La paciencia y el no apresurarse siempre es un valor básico para la crianza de los bebés y de los niños. Los cuidados óptimos siempre implican no precipitarse. Aunque no en todas las situaciones resulta posible, toda vez que con los bebés más pequeños la tendencia innata de una madre o de un padre a la protección hace que se caiga con facilidad en una sobreprotección.

Así, es posible que algunos signos o supuestos síntomas que plantee el recién nacido haga precipitarse a una madre o a un padre a tomar decisiones erróneas, aunque se hagan con la buena voluntad de ayudar o cuidar al pequeño. Las posibilidades de esta sobreprotección se disparan con los recién nacidos, a los que siempre se ve más frágiles.

La pediatra Diana Álvarez ha querido avisar de una de estas situaciones, en la que muchos padres y madres se aceleran y despiertan a su bebé recién nacido, cuando no deberían hacerlo. Esperar y observar siempre es una buena opción cuando se dan circunstancias dudosas con un niño.

No precipitarse reanimando al bebé

De hecho, ese mismo consejo es el que dio Mar López, otra pediatra para otra situación. La médica advirtió de que en bebés y niños de seis meses a cinco años puede darse lo que se conoce como el "sollozo del bebé".

Cuando el menor sufre un golpe o se altera mucho y empieza a llorar de forma muy insistente, puede darse que el sollozo le impida respirar. Entonces, el cerebro entra en acción para desconectarlo y activar la respiración por su cuenta. Es por ello que el bebé se desmaya y se pone rígido.

Ante estos desmayos, la pediatra Mar López explica que no hay que practicar reanimación, ni meter nada en la boca del bebé ni zarandearlo. Simplemente esperar y observar. Si es un espasmo del sollozo, durará apenas unos segundos y el bebé volver a respirar y recuperar consciencia sin problema. En cualquier caso, ante la más mínima duda, siempre hay que pedir asistencia sanitaria.

Un bebé mientras duerme / LNE

Cuándo interrumpir el sueño del bebé recién nacido

Pero es a otro punto diferente al que se refiere Diana Álvarez. La pediatra, conocida como "Doctora Di Pediatra" en internet, pone el acento en el sueño de los bebés recién nacidos y el error que cometen muchos padres y madres de interrumpirlo cuando no deben. Alerta así de que no todos los ruiditos que haga el pequeño, aunque parezca que se está quejando, son señal de que ha llegado la hora de despertarlo.

"¿Tienes un recién nacido que mientras duerme no para de hacer ruidito, de moverse, incluso parece que se queje? Pues pon atención a lo que te voy a contar", empieza diciendo Diana Álvarez. La médica recalca que "el sueño de los bebés es muy activo mientras duermen, es como si su cerebro repasara todo lo que han ido haciendo durante el día".

"Por eso", expone la facultativa, "es totalmente normal que hagan movimientos y ruiditos mientras siguen dormidos". El error es entender que esos ruiditos significan que el bebé está incómodo por algo, está quejándose o que ha llegado la hora de que despierte.

"Muchas familias interpretan esto como despertar y con la mejor de sus intenciones toman al bebé en brazos o le cambian el pañal para que esté mejor. Y es ahí cuando lo despiertan de verdad", advierte Diana Álvarez. La pediatra lanza entonces su consejo sobre cómo deben actuar padres y madres: "Si vuestro bebé hace ruiditos durante la noche, esperad un poco para aseguraros de si realmente estamos ante un despertar o si estamos ante este sueño activo".

Es decir, la paciencia y la prudencia son dos valores básicos para atender bien a un recién nacido. No caer en la precipitación, algo que no es fácil en ocasiones, depende de ellos.