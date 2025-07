Lucía Galán, pediatra: "Asusta, pero la inmensa mayoría de veces no es grave; ¿cómo actuar?"

Una de las labores de los médicos es, sin duda, llamar a la calma ante ciertos problemas de salud que generan más alarma de la gravedad que tienen. Por ello, la labor divulgativa que hacen facultativos como Lucía Galán, famosa pediatra asturiana, resulta más importante de lo que muchos creen. Aunque su éxito divulgativo refrenda, sin duda, la gran necesidad informativa que cubren.

En clave de evitar alarmismos, Lucía Galán, conocida en internet como "Lucía mi pediatra", ha visto necesario explicar que la aparición de cierta afección en la piel de los bebés no debe ser motivo de gran alarma para los padres. Aunque, obviamente, no resulta fácil no alarmarse cuando a un pequeño recién nacido se le manifiesta una alteración considerable.

La urticaria en los bebés

"Asusta, pero la inmensa mayoría de las veces no es grave", deja claro Lucía Galán. Se refiere a la urticaria en la infancia y explica "¿qué es, por qué aparece y cómo actuar?". La urticaria puede manifestarse en ocasiones de forma muy escandalosa, con ronchas de tamaño considerable en amplias zonas del cuerpo de un bebé.

"La piel de los niños puede reaccionar a muchos estímulos… Y uno de los más habituales es la urticaria", expresa, acompañando una imagen de un bebé con una notable urticaria en la pierna. "La urticaria son ronchas rojizas o rosadas, sobreelevadas que se palpan con la mano y que pican mucho. Suelen aparecer de forma súbita, cambiar de lugar en pocas horas, por eso se llaman fugaces (aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer en otras zonas) y desaparecen sin dejar marcas", explica Lucía Galán.

Urticaria en un brazo. / Freepik

¿Por qué sale la urticaria en un bebé?

La pediatra también aclara las razones que pueden hacer aparecer esta aparatosa afección en la piel de un niño o un bebé:

Infecciones víricas (¡la causa más frecuente en los niños!) Así es; hay muchos virus que además de fiebre tienen urticaria y las llamamos urticarias infecciosas; con mucho son las más frecuentes.

Reacción alérgica (alimentos como huevo, leche, frutos secos, pescado… o medicamentos como antibióticos)

Picaduras de insectos

Contacto con algunas plantas, calor, frío o presión o incluso tras exposición al sol

¿Cómo se trata la urticaria?

A partir de ahí, surge la pregunta que se hacen muchos padres cuando se enfrentan a una situación así: "¿Cómo se trata?". "Lucía mi pediatra" arroja algo de luz al respecto:

La mayoría de los casos son leves y se resuelven solos en unas horas o días

Si el picor es intenso, los antihistamínicos orales ayudan mucho (siempre bajo indicación médica)

Evitar rascarse para no irritar más la piel

¿Hay quer ir al médico si mi bebé tiene urticaria?

Igualmente, otra de las incógnitas para muchos madres y padres es saber si es necesario acudir a Urgencias o pedir cita con el pediatra. Lucía Galán se refiere a varias situaciones en las que es necesario que un facultativo revise el estado del pequeño:

Siempre que sea llamativo, si hay hinchazón de labios, lengua o párpados

Si hay dificultad para respirar o mareo

Si no cede tras tratamiento

Es por eso, que la conclusión que deja expuesta Lucía Galán es clara. "En la mayoría de los niños, la urticaria es benigna y pasajera. Más del 95% de las urticarias agudas desaparecen sin secuelas ni tratamiento más allá de aliviar los síntomas. Tranquilidad, mimos y conocimiento son grandes aliados", sentencia.