María Muñoz, médica especialista en aparato digestivo: "No quites los hilitos blancos de la mandarina y del plátano, tiene muchos beneficios para tu salud"

Si eres de los que quitas esos hilitos blancos cuando comes mandarina o plátano, no lo vuelvas a hacer. Esa parte de la fruta tiene unos beneficios enormes para la salud. Lo dice la doctora María Muñoz, especialista en aparato digestivo en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, de Murcia, y gran divulgadora. En su cuenta de Instagram, @dramariamunoz, acumula más de 24.000 seguidores. Una de sus últimas entradas en la red social es sobre la mandarina.

"¿Eres de los que le quita esto blanco a las mandarinas y a los plátanos?", pregunta María Muñoz en el vídeo. "Pues ese hilito que tiras se llama albedo y es más importante de lo que crees", dice la médica para pasar a continuación a explicarlo con detenimiento. "El albedo no está ahí por casualidad, es una defensa natural de la fruta. Protege la pulpa frente a insectos y microorganismos, reduce la oxidación, sirve como reserva nutritiva para el desarrollo del fruto y lo defiende de la radiación solar. Pero lo mejor es que también es muy bueno para ti", asegura.

Según María Muñoz, esos hilitos son ricos en pectina, una fibra que ralentiza la absorción del azúcar. "También contiene vitamina C y flavonoides que refuerzan tu sistema inmune, cuidan tu piel y tu vaso sanguíneo", apunta. Por si fuera poco, "aporta minerales esenciales como el potasio y el magnesio". En resumen, "consumir la fruta con el albedo es un pequeño gesto, pero con grandes beneficios para tu salud".

La doctora María Muñoz / Instagram (@dramariamunoz)

El kiwi, mejor con piel

Algo parecido nos pasa con el kiwi. Los expertos recomiendan comerlo con la piel. ¡Sí, con la piel! Así lo afirma la farmacéutica y nutricionista María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García. ¿El motivo? Que con ella los beneficios son muy superiores. "¿Sabías que comer kiwi con piel es la pera limonera?", empieza diciendo la experta a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. "Aporta un 50% más de fibra, un 32% de folatos y un 34 más de vitamina E que uno pelado", asegura.

Pero la cosa no acaba ahí. "Comer un kiwi con cáscara tiene tres veces más actividad antioxidante que comer la pulpa sola", destaca Boticaria García. Pero, ¿y si me da repelús la pelusilla de la piel? La nutricionista responde: "Después de lavarlos bajo el chorro del grifo, frótalo con un cepillo de verduras suave o con un paño limpio. También puedes cortar los extremos del kiwi, que son más duros, pero si no te importa y tienes buenos dientes, para dentro igual". Del kiwi no se desperdicia nada.

Nuevos beneficios del kiwi

Precisamente el cardiólogo Aurelio Rojas ha desvelado algo nuevo sobre el kiwi, apoyándose en un estudio internacional. Y es que si comes dos kiwis al día, te sentirás mejor. "Lo que descubieron los investigadores es que consumir dos kiwis al día, nada más que eso, sólo dos, durante solamente dos semanas mejoró el bienestar general de los participantes en un 60% y redujo la fatiga y el cansancio en un 35%. Esto es increíble", comentó Aurelio Rojas.

Según recoge el estudio, las mejoras en el estado anímico de los participantes que consumieron kiwi en estas cantidades y con esta frecuencia aparecieron al cuarto día. Y es que esta fruta, resalta el médico, "es una fuente extremadamente rica de vitamina C". Y no solo eso: "además contiene fibra, potasio y antioxidantes".