Rubén Trinidad, pediatra, señala el grave error que cometen los padres: "Sin el móvil en la mano..."

No solo los cuidados físicos son importantes a nivel médico para el correcto desarrollo de un bebé o de un niño. También otros detalles, a los que quizás no se les preste tanta atención, resultan claves para el correcto crecimiento y formación de los menores. Y sobre uno de ellos ha puesto el acento el pediatra Rubén Trinidad.

El médico, que ejerce en Sevilla y da multitud de consejos a través de sus canales digitales, ha expresado la enorme relevancia de que madres y padres presten "atención" de calidad a sus hijos, algo que, explica, influye mucho en su correcto desarrollo personal. Rubén Trinidad ha enumerado, en este campo, algunas pautas que es positivo que sigan los progenitores.

Un hecho clave en la infancia

"Durante la infancia, es fundamental recibir atención de calidad; así que préstale atención a tu hijo", recomienda, de forma tajante, Rubén Trinidad. El médico especializado en pediatría pone así énfasis en un punto que a veces, de forma involuntaria, pueden descuidar muchos progenitores si no son plenamente conscientes de su importancia.

Porque no vale con prestar atención de cualquier forma a los hijos. No solo hay que prestarles la lógica atención que merecen, sino hacerlo de tal forma que sea de calidad, y que ellos aprecien que esa atención es plena. No hay que olvidar que las actitudes que los menores perciban en sus padres y madres pueden ser el espejo en el que se miren de cara al futuro para establecer sus propias relaciones personales.

Además, subraya Rubén Trinidad, "la atención de los padres ayuda al desarrollo de la confianza y autoestima en niños". En otras palabras, tiene una influencia más que notable en la formación y forja del carácter de los menores. Y es una herramienta clave para influir positivamente en la misma.

El pediatra enumera una serie de "gestos sencillos" que contribuyen a que los padres presten esa atención de calidad a los hijos. Entre ellos, como no, aparece el uso del teléfono móvil, una de las cuestiones que, en la actualidad, genera gran debate en torno a la educación que se presta hoy en día a los hijos.

Acciones simples de los padres que pueden influir en el niño

Estos son los consejos sencillos del pediatra Rubén Trinidad:

Escúchale sin tener el móvil en la mano Dedica parte de tu tiempo exclusivamente a él Muestra interés auténtico por sus cosas Siéntate en el suelo a jugar con él Siéntate en su cama antes de dormir para hablar sobre su día

Son pasos sencillos, gestos de comprensión, pero pueden enriquecer mucho la educación de los niños, para quien el padre o la madre son su gran referente. ¿Y a quién no le gusta que su gran referente le preste atención de verdad y comprenda sus cosas y problemas?