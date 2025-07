Alexandre Olmos, médico internista: "Dormir mal te engorda y tu microbiota cambia"

"Dormir mal te engorda". Así lo advierte el médico internista Alexandre Olmos a través de un vídeo en sus redes sociales. El facultativo del Hospital Universitario Son Espases (Palma de Mallorca) acumula en su cuenta de Instagram más de medio millón de seguidores. En una de sus últimas entradas explica la relación entre sueño y salud.

"¿Duermes mal tres noches seguidas y tu intestino cree que estás en peligro?", empieza diciendo Alexandre Olmos a través de un vídeo. "Literalmente activa un modo de defensa que cambia por completo cómo digieres, cómo almacenas la grasa y cómo funcionan tus hormonas. Tu cuerpo no entiende de agendas ni despertadores, solo entiende de señales biológicas. Cuando duermes mal, tu sistema nervioso le da prioridad a sobrevivir, no a digerir. Tu metabolismo se frena, tu cuerpo acumula grasa, tu digestión se ralentiza y tu microbiota cambia sin que te des cuenta", advierte.

El popular médico hace referencia a un reciente estudio de la Universidad de Uppsala, que demostró que tras una sola noche sin un buen descanso, "las células grasas se vuelven resistentes a la insulina". ¿Y esto qué significa? "Que lo que comes lo acumulas como grasa más fácilmente", aclara.

Disminuyen las bacterias buenas

Además, "la falta de sueño altera la proporción de bacterias intestinales, disminuyendo las buenas y aumentando las que generan inflamación, antojos y retención", apunta. Y hay más, algo que muy poca gente sabe. "La melatonina no solo regula el sueño, también regula los movimientos intestinales y la regeneración de las células del intestino. Duermes mal y tu intestino se repara menos", señala.

Alexandre Olmos pasa a los consejos. "Como médico, no estoy aquí para decirte que hay que dormir más. Estoy aquí para explicarte qué pasa dentro de tu cuerpo cuando no descansas bien, para que puedas cuidarte desde el conocimiento, no desde el juicio", concluye.

La hora a la que hay que irse a la cama

Sobre esto habla Sara Marín Berbell, médica experta en microbiota a través de su cuenta de Instagram @uncafecontudoctora, en el que suma más de 170 mil personas. “No te duermas después de las 11 o esto te pasará en cuatro semanas", empieza diciendo la doctora en un vídeo. "La primera semana te sentirás un poco irritable, más cansado, nada grave… Pero tu cuerpo ya está empezando a sufrir", asegura. En concreto, baja la melatonina, que es la hormona del sueño, y sube el cortisol, que es la hormona del estrés.

"La segunda semana disminuye la hormona del crecimiento o también llamada hormona de la juventud. Disminuye la recuperación muscular y en los niños afecta al crecimiento", continúa explicando.

En la tercera semana, "tu cerebro empieza a sufrir de verdad. De noche, el cerebro activa el sistema glinfático, que funciona como una escoba que barre toda la basura y toxinas que ha generado durante el día. Pero si te acuestas tarde, no se activa y literalmente tu cerebro se come a sí mismo; destruye las conexiones neuronales sanas".

¿Y qué pasa en la cuarta semana? "Tu cerebro entra en desorden total. Baja la leptina y ya no te sacia, y encima sube la grelina y cada vez tienes más hambre. Comes más, sobre todo azúcar y grasa y empiezas a engordar sin darte cuenta", alerta.

Pero no acaba la cosa: la microbiota también sufre, según Sara Marín. "Dormir mal altera las bacterias que regulan tu sistema inmunitario, tu digestión y tu estado de ánimo", apunta.