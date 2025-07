La indignación de "Lucía mi pediatra", que alerta: "No es un juego, es la primera causa de suicidio entre adolescentes"

Lucía Galán se ha ganado, gracias a su labor divulgativa, la autoridad para expresar sus opiniones con contundencia y que estas sean muy muy escuchadas. Con su trabajo, se ha labrado un privilegiado altavoz que pretende utilizar con información útil y responsable dirigida, sobre todo, a madres y padres que se encuentran inmersos en la trascendental tarea de la crianza de los hijos.

De hecho, "Lucía mi pediatra", como es ampliamente conocida en las redes y en el mundo divulgativo esta médica asturiana, se muestra especialmente vehemente con ciertas cuestiones, ante las que estalla o expresa indignación. Una forma para que sus muchos seguidores se tomen especialmente en serio algunas cuestiones que la facultativa entiende que son de mayor gravedad o importancia.

Sin duda, uno de estos campos con los que la doctora se enciende especialmente es con los trastornos que afectan a la mente y el ánimo de los niños y adolescentes, a cuestiones que pueden interferir negativamente en su correcto desarrollo y formación como personas.

Así, Lucía Galán estalló contra algunos topicazos que circulan en la sociedad española relativos a trastornos como el déficit de atención, el espectro autista o las altas capacidades. Quiso así entrar al trapo para desmentir algunas cosas y contribuir a que estos problemas se tomen con la seriedad que merecen.

Alarma sobre el acoso escolar

Pero más allá ha ido la conocida médica ovetense con otro tema, si cabe incluso algo más serio y grave. Ha llamado a evitar las afirmaciones que quitan hierro al asunto o relativizan su existencia y gravedad. Lucía Galán se ha referido así al acoso escolar, también conocido con el término inglés "bullying".

"Lucía mi pediatra" se ha mostrado tajante tras enumerar algunas frases que seguramente muchos españoles hayan escuchado alguna vez. "El bullying... eso es cosa de niños. No exageres" o "Si mi hijo sufriese bullying, yo me daría cuenta enseguida". La médica especializada en salud infantil no se anda con cortapisas en este asunto.

Y así replica a todos los que dicen esto: "No, el bullying no es un juego. Un juego es algo divertido en lo que todos participan". A lo que añade una sentencia lapidaria, que no deja lugar a la duda: "De hecho, el bullying es la primera causa de suicidio entre los adolescentes".

También se refieren a todos aquellos que aseguran que es fácil detectar que una hija o un hijo está siendo víctima del acoso escolar. "Pues tampoco. ¿Sabes? Más de la mitad lleva más de seis meses sufriéndolo", expresa. Así que hay que aprender a encontrar síntomas para detectarlo.

Otros tópicos que indignan a "Lucía mi pediatra"

Lucía Galán, además, ha enumerado otras manidas frases que le molestan e indignan: