Lucía Galán, pediatra, estalla conta estos mitos sobre niños: "¿Alta capacidad es igual a alto rendimiento académico?"

Siempre hay quienes repiten las mismas frases, los mismos tópicos, para hablar sobre los mismos temas. Incluso de algunos asuntos de gran relevancia, como los trastornos que afectan al desarrollo correcto y normal de una persona en la infancia. Sobrevuelan, constantemente, clichés en referencia a los niños y su formación y educación, pero no todos están debidamente encaminados. Y es algo que ha hecho estallar a la pediatra Lucía Galán, que ha querido desmentir varias de estas incorrecciones, cuando no bulos extendidos.

Lucía Galán, más conocida como "Lucía mi pediatra" por su labor divulgativa en redes sociales, ha analizado punto por punto algunas frases que se suelen escuchar hoy en día sobre algunos trastornos que afectan a los menores, tales como el déficit de atención o el trastorno de espectro autista.

La médica asturiana ha sido tajante aclarando que estos lugares comunes o tópicos no son ciertos, son más bien falsos, y que siempre hay que escuchar a los especialistas sanitarios y médicos antes que creerse algunas ideas que están extendidas en la sociedad. La doctora, por ello, ha querido poner su granito de arena para que la gente comprenda mejor estos trastornos.

Si bien, es cierto que antaño, hace años, se prestaba mucha menos atención a todas estas cuestiones, o se abordaban de otra manera. Pero no es menos cierto que la medicina, la ciencia y los estudios avanzan y, con ello, la definición y conocimiento de los trastornos que afectan a la infancia. Quizás por eso hoy en día hay mucha más información, se conocen más trastornos y se han redefinido muchas cuestiones, algo que le puede chocar a mucha gente. Pero siempre hay que hacer caso de la ciencia y de la medicina, y su evolución.

El TDAH en los niños

"¿El TDAH? Eso es un problema menor. El niño es un poco despistado y muy movido, pero ya se le pasará. No, este niño no tiene déficit de atención porque puede estar horas jugando con el ordenador o con la tablet...". Primeras frases a las que hace mención Lucía Galán. La pediatra deja claro que todo esto "es un mito", con lo que llama a tomarse muy en serio en Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Las altas capacidades en los niños

Más frases que han encendido a la pediatra asturiana, dispuesta a rebatirlas: "Las altas capacidades, ¿una nueva moda? ¿Una de tantas? ¿Ahora todos los niños tienen altas capacidades?". Ella advierte que todo esto no se ajusta a la realidad y contesta con un "no" rotundo.

Pero con este asunto va más allá. "Alta capacidad es igual a alto rendimiento académico; es decir, buenas notas. Si no sacan buenas notas, es imposible que tengan altas capacidades. Error. De hecho, cerca de un 60% rinden por debajo de sus posibilidades e incluso fracasan", expresa la médica divulgadora, autora ya de varios libros que han cosechado éxitos importantes.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) en los niños

Así lo plantea "Lucía mi pediatra": "¿Y qué ocurre con el Trastorno del Espectro Autista? ¿Todos los TEA tienen discapacidad intelectual o no son capaces de sentir, o es que viven en su mundo?". Todo ello clichés muy repetidos en la sociedad. Pero la médica lo tiene claro: "Mito, mito, mito".

Lucía Galán es muy clara en este punto, y quiere que no queden dudas de que los niños que tienen Trastorno del Espectro Autista "no viven en su mundo, viven en tu mundo, en el mundo de todos". Y replica con sorna a todos los que creen lo contrario: "Porque, que yo sepa, todos vivimos en el mismo planeta. ¿O no?".