La aplaudida reflexión del pediatra Carlos González sobre lo que hacen mal miles de padres: "Tenemos la autoridad y tenemos que ejercerla"

Sobre la educación de los niños hay centenares de libros escritos. Y todavía muchos más opinantes, expertos y no tan expertos. Es un tema de debate entre padres y madres. ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cuál es la mejor forma de corregirlos? ¿Hay que premiar el buen comportamiento? ¿Hay que castigar el malo? ¿Cómo hay que hacerlo? Son preguntas que se encadenan, y muchas veces hay debate y disensión sobre las respuestas.

Sin embargo, Carlos González, médico pediatra que protagoniza el podcast "Criando sin miedo", ha querido arrojar luz al asunto. Para ello, ha ahondado en un concepto básico en cualquier hogar: la autoridad de las madres y de los padres. Pero no de una autoridad cualquiera, sino de la autoridad bien entendida.

Por sí sola, la autoridad no funciona correctamente. Eso de decirle a un niño "haces esto porque lo digo, y punto" no es un comodín que se pueda usar infinitamente. No vale siempre ni se debe abusar de él. Ni siquiera es recomendable recurrir a esta fórmula o a otras similares.

Carlos González ha realizado una aplaudida intervención en su podcast, en el que trata de dar consejos a las familias para el correcto desarrollo, formación y educación de los pequeños de la casa. Y la autoridad es un valor muy relevante que se debe ganar a lo largo de los años y no se debe tratar de imponer de cualquier manera cuando llegan las épocas más conflictivas, como la preadolescencia o la adolescencia.

Ejercer la autoridad paternal y no ser negligente

El médico pediatra parte de un presupuesto que debería firmar toda madre y todo padre. "Por supuesto, los niños no pueden ni deben hacer siempre lo que quieren", expresa con rotundidad el facultativo, también padre de familia, por lo que tiene experiencia en la materia.

De hecho, Carlos González deja clarísimo que un progenitor nunca debe hacer dejación de funciones. "Por supuesto, nuestra responsabilidad como adultos, como padres, es decirles qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer", afirma el médico. Y por eso llama a no mezclar dos términos o conceptos diferentes: "No hemos de confundir la permisividad con la negligencia".

Repsonsabilidad y obligación de madres y padres

A partir de ahí, Carlos González centra su discurso en la responsabilidad que lleva implícita la autoridad maternal o paternal. "Por supuesto, los padres tenemos autoridad, pero eso nos obliga a ejercerla. La autoridad de los padres no consiste en le digo lo que tiene que hacer y me siento a jugar a la consola o ver la tele y ya lo hará. Y si no lo hace, ir al psicólogo para ver que le pasa a este niño que no hace lo que le dicen.", aclara para que la gente entienda bien que no se puede ejercer esa autoridad de cualquier forma.

La clave, según el pediatra y divulgador, es la siguiente: "La autoridad de los padres consiste en apagar la tele y dedicar tiempo a tu hijo para ver qué está haciendo y decirle lo que puede y lo que no puede hacer. Incluso Spiderman lo sabía, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tenemos la autoridad y tenemos que ejercerla".

El ejemplo, el liderazgo, la comprensión, el diálogo, el tiempo compartido... Son cuestiones que tienen mucho que ver con la autoridad bien entendida, con esa que se gana una madre o un padre a lo largo de los años con sus hijos. Requiere dedicación y cultivo. Y luego, como dice Carlos González, mucha responsabilidad a la hora de aplicarla. Y claro que hay que ejercerla.