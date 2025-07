Laura Vivas, pediatra: "Esta es la primera señal de que debes quitar el pañal a tu bebé"

Hay dos momentos clave a los que se enfrentan los padres que están criando a un bebé. Dos retos en torno a los que surgen multitud de dudas y que siempre cuesta enfrentar. Algunos niños o niñas lo hacen más fácil, otros lo ponen más difícil. Y algunos padres y madres tienen sus trucos. Nos referimos a dos acciones que pueden suponer todo un trauma en casa: quitar el chupete y quitar el pañal a un bebé.

Pero, si cabe, más engorrosa es la cuestión del pañal que la del chupete. Más que nada porque se trata de educar al pequeño a que vaya al baño y, evidentemente, en el proceso habrá, con toda seguridad, cambios de ropa sobrevenidos a causa de este asunto. La logística es, sin duda, un engorro.

Es por ello que muchos padres y madres se preguntan cuándo es el momento idóneo para afrontar este desafío con un bebé. Y es lo que ha tratado de responder la pediatra Laura Vivas, quien ha querido arrojar luz a una cuestión nada sencilla y, al mismo tiempo, discutida, como ocurre con muchos asuntos relativos a la crianza del bebé. Pero, por ello, siempre es positivo contar con la opinión de un profesional médico que dedica su vida a los más pequeños.

¿Cuándo es el momento adecuado o correcto para que mi bebé deje el pañal?

La médico pediatra Laura Vivas, conocida como "Soy tu pediatra" por su labor divulgativa en internet, parte de un presupuesto inicial, que hay que tener muy bien interiorizado. "Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cada bebé lleva su propio ritmo", explica la facultativa.

En otras palabras, no hay que dejarse guiar por lo que ha hecho un vecino, un amigo o un pariente. Cada caso es diferente. "Eso de que el vecino o el primo te diga que 'mi bebé dejó el pañal a los nueve meses', ya no. Cada bebé lleva su propio ritmo y nunca compares a tu bebé con los demás", comienza dejando claro la doctora Laura Vives.

Unas señales de que hay que quitar el pañal

Pero, entonces, si no hay una pauta general de tiempo a la que atenerse... ¿cómo saber cuándo hay que afrontar el proceso de retirar el pañal? Pues hay que estar atentos a una cuestión en particular: "La primera señal para que comiences tú a pensar en la posibilidad de quitar el pañal a tu bebé es cuando comienza a amanecer con el pañal seco".

Ese es el hito, según la doctora Vivas, que marca un buen momento para iniciar el reto y empezar a asumir las complicaciones del proceso de quitar el pañal. Porque, argumenta la pediatra, "eso significa que está controlando ya su esfínter nocturno, que es el esfínter que primero debemos controlar".

Pero hay más señales a las que estar atentos o atentas. "Cuando también es capaz de poder decir 'pipí, popó o caca', es posible que sea al momento en el que se esté haciendo o que sea también después de que ya se haya hecho. También vas a notar que al momento que esté haciendo la popó se va como que a esconder o se aparta hacia un ladito, se agacha, mira hacia los lados, no sé", expresa la pediatra Laura Vivas.

"Si tu bebé muestra estas tres señales, ya está listo para que inicies el proceso de entrenamiento para dejar el pañal. No lo hagas antes", establece la médica. Porque en este proceso desafiante, como en otros, es importante no ir tarde, pero también lo es no precipitarse.