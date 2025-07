Alexandre Olmos, internista: "Dormir mal engorda"

Dormir bien, ya se sabe, es fundamental para nuestra salud. Sin embargo, pocos diríamos que está tan estrechamente relacionado el descanso con subir de peso.

Alexandre Olmos, médico internista, ha analizado en un vídeo en su perfil de TikTok, cómo dormir mal puede pasarnos factura a nuestro sistema nervioso, metabolismo y a nuestras hormonas.

"Duermes mal tres noches seguidas y tu intestino cree que estás en peligro. Literalmente activa un modo defensa que cambia por completo cómo digieres, cómo almacenas la grasa y cómo funcionan tus hormonas", cuenta el médico.

"Tu cuerpo no entiende de agendas ni despertadores, solo entiende de señales biológicas. Cuando duermes mal, tu sistema nervioso le da problemas y prioriza sobrevivir, no digerir. Tu metabolismo se frena, tu cuerpo acumula grasa, tu digestión se ralentiza y tu microbiota cambia sin que te des cuenta", indica.

Estudios

"Un estudio de la Universidad de Uppsala, Suecia, demostró que tras una sola noche sin un buen descanso, las células grasas se vuelven resistentes a la insulina. Eso significa que comes y lo acumulas como grasa más fácilmente", señala el experto.

"Además, la falta de sueño altera la proporción de bacterias intestinales, disminuyendo las buenas y aumentando las que generan inflamación, antojos y retención. Y hay algo que nadie sabe, la melatonina no sólo regula el sueño, también regula los movimientos intestinales y la regeneración de las células del intestino. Duermes mal y tu intestino se repara menos, literal", advierte.

"Como médico, no estoy aquí para decirte que hay que dormir más, estoy aquí para explicarte qué pasa dentro de tu cuerpo cuando no descansas bien. Para que puedas cuidarte desde el conocimiento, no desde el juicio", concluye.