Ana Molina, dermatóloga: "Estos son los 5 productos que no están en mi neceser"

Limpiar, hidratar y proteger. Parece la santísima trinidad de las cosmética pero muchas veces acabamos dejándonos seducir por complejas rutinas compuestas por inetrminables pasos que, lejos de beneficiar a nuestra piel pueden acabar desembocando en alergias y en sensibilizar o alterar nuestra barrera cutánea o el manto lipídico que la protege.

Ana Molina es dermatóloga y a través de un video en su perfil de TikTok ha compertido con sus seguidores cuáles son precisamente esos 5 productos que no forman parte de su rutina de skincare como experta en la materia.

"El primero y más controvertido es el contorno de ojos. Y es que en los párpados como tal, superior e inferior, no debemos aplicar cosméticos porque podría entrar al ojo, pero en el contorno podemos aplicar los mismos cosméticos que en el resto de la cara, siempre que no sean excesivamente exfoliantes o irritantes como los retinodes y los hidroxiácidos", indica.

"El segundo es el sérum de pestañas, y es que las pestañas no hay que hidratarlas, ellas tienen sus propias glándulas sebáceas, llamadas glándulas de meibomio, y la mayoría de aceites que prometen hacer crecer las pestañas, no solo no son efectivos, sino que pueden obstruir estas glándulas y provocar orzuelos", apunta la experta.

"El tercero son las toallitas desmaquillantes. No desmaquillan de forma efectiva, de hecho si las usas, aclárate luego con agua, y es mejor reservarlas para una emergencia o situación especial, porque además son bastante contaminantes", cuenta.

"El cuarto son los tónicos. Lo cierto es que las promesas de los tónicos son infinitas, regulación del pH, etc. Pero lo cierto es que a la hora de la verdad aportan poco, incluso pueden resecar la piel. Otra cosa diferente son las lociones con activos como el ácido salicílico, glicólico, etc. que a veces sí que utilizamos y pueden ser útiles en pacientes, por ejemplo, con acné".

"Y el quinto son los aceites esenciales. La verdad es que son maravillosos para su uso en aromaterapia, etc. Pero ¿qué necesidad hay de aplicarlos en la piel de la cara? Su uso directamente sobre la piel puede ser sensibilizante y debe consultarse siempre con un profesional", concluye.