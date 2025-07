Ni enfrentarse ni gritar ante una rabieta de tu hijo: "Necesita morder, patalear, pegar... Acompáñale", dice la pediatra Mar López

Todo padre y toda madre se ha enfrentado alguna vez en la vida a una rabieta de uno de sus hijos. Uno de esos berrinches, un enfado sideral, que parece que no va a terminar nunca y en la que el niño o la niña monta un escándalo de órdago. Y no es difícil acabar desquiciado, reaccionando airadamente y enfrentándose al menor. O contestándole a gritos. Ejerciendo la autoridad con fuerza. Pero, alerta la pediatra Mar López, esta no es la forma correcta de llevar estas situaciones, puesto que se trata de "validar emociones" de los pequeños de la casa.

La recomendación de la pediatra versa sobre la comprensión de la rabia como una emoción inherente al ser humano, y que lo acompaña durante toda la vida. Un sentimiento que el niño debe asumir como algo natural. Y, por eso, según la explicación de la facultativa, no se trata de enseñarle a combatir frontalmente esa emoción, sino a dejarla fluir correctamente antes de razonar.

Una sorprendente fórmula ante la rabieta

Esta forma de educar y reaccionar a la rabieta de un niño aconsejada por la doctora Mar López puede chocar a muchos padres y madres. Desde luego, no casa con una concepción clásica de enseñanza en cualquier hogar español, donde un padre o una madre trataba de hacer valer siempre su autoridad, y con más fuerza si cabe ante un momento de rabieta irracional de un niño.

Pero ejercer la autoridad maternal o paternal conlleva una gran responsabilidad. Sobre este punto hacen hincapié expertos en niños. Por eso, lo primero es saber que hay que ejercerla, no ser negligente. Y, según explica el doctor Carlos González, no confundir negligencia con permisividad. Porque, lo segundo, es saber que hay que ejercerla de forma correcta, porque sí. En este sentido, la mejor forma de ganarse autoridad es pasar tiempo y mostrar atención a los hijos, tal y como resalta el mismo pediatra.

Sin embargo, todo puede estallar fácilmente por los aires si un padre o una madre se enfrenta a una rabieta de un niño o una niña. Y es por eso que la doctora Mar López ha insistido en la necesidad de tener temple, saber acompañar al menor en su emoción y no saltar o entrar al trapo de la situación. Sus palabras pueden sorprender a muchos progenitores.

La pediatra Mar López, autora de varios libros de éxito. / Mar López

Manual de la pediatra Mar López ante las rabietas

"'No. Basta ya. Como sigas así no vamos a ir al parque'. ¿Sabes que es normal que los niños enseñen su rabia?", expresa la médica. "Pues sí. Lo normal es expresar la rabia. Lo que no es normal es quedársela adentro", se respomnde a sí misma. La facultativa llama así a los padres a intentar enseñar a sus hijos a expresar la rabia de otra forma.

Para ello, parte del presupuesto de que "la rabia es una emoción normal que sentimos todos desde que nacemos hasta que morimos en una rabieta". Y a partir de ahí, aporta unas nociones para guiar a una madre o a un padre para saber reaccionar a una rabieta o un berrinche de la forma más correcta.

"Primero, espera a que exprese su rabia. 'No te dejo que me pegues, no te dejo que me grites. Puedes pegar al cojín, yo te ayudo'. Fíjate en qué necesita tu hijo para sacar la rabia. Morder, patalear, pegar... Y acompáñale hasta que se calme y ha sacado la rabia y está aliviado", recomienda la doctora Mar López.

Una vez que se ha tranquilizado, es cuando comienza la fase de razonamiento con el niño, según la pediatra. "Y ahí podemos hablar. Valida su emoción. 'Veo que te has enfadado porque no te quieres ir del parque'. Y ahí, cuando no se puede negociar, viene un pero. 'Pero toca ir a cenar. Si no te doy de cenar no te estoy cuidando bien. Después de cenar leeremos un cuento. Pero ahora ya toca ir a cenar. Venga, vamos, que yo te acompaño'.", explica la doctora Mar López.

Sin duda, actuar con este temple no es fácil en un momento que puede llegar a ser de desesperación absoluta. Máxime si la rabieta se produce en un lugar público y ante la atenta mirada de otras personas. Pero, según la pediatra Mar López, aquí puede residir la clave de que tu hijo o tu hija aprenda a manejar bien la rabia.