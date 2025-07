Lucía Galán, pediatra: "No debemos hablar de TDAH hasta mínimo los 5 o 6 años; que un bebé se mueva mucho es normal"

Es una de las consultas más frecuentes en pediatría, según indica Lucía Galán Beltrán, más conocida como "Lucía, mi pediatra", que tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram: el TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). La famosa médica pone algunos ejemplos de padres: "'Es que uf con año y medio, yo le pongo ahí los juguetitos y no se entretiene solo’. ‘Es que con dos años y medio yo le pongo ahí y es que no está más de un minuto con una actividad y de repente necesita cambiar y no se concentra'. ‘Es que con tres años no para quieto, está todo el rato de aquí para allá’…".

"Es que todo eso es normal", asegura la pediatra, que se pone seria. "No podemos hablar de TDAH hasta mínimo los 5 o 6 años, porque hasta esa edad hay muchos niños y niñas que tienen este componente de movilidad, de impulsividad o de inatención o que no se centran, no se concentran", subraya. Y eso, insiste, es completamente normal. Son bebés y se comportan así.

Lucía Galán durante la promoción de su libro / LNE

"Puede haber indicios, pero en ningún caso se somete a ningún niño a edades tempranas a un diagnóstico de detección del TDAH, porque no está indicado y no viene recogido en ninguna guía de práctica clínica", deja claro.

"Que un bebé no se entretenga solo, es normal. Que un bebé se mueva mucho, en ocasiones es normal. Que no centren su atención, es normal. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que debe ser diagnosticado adecuadamente a las edades que corresponde que es a partir de los 5-6 años en a delante y para ello debéis consultar a profesionales especializados: neuropsicologos infantiles, neuropediatras, psiquiatras infantiles...", concluye.

Las altas capacidades en los niños

Además del TDAH, Lucía Galán habla de las altas capacidades en niños. "Las altas capacidades, ¿una nueva moda? ¿Una de tantas? ¿Ahora todos los niños tienen altas capacidades?". La pediatra responde con un "no" rotundo.

Pero con este asunto va más allá. "Alta capacidad es igual a alto rendimiento académico; es decir, buenas notas. Si no sacan buenas notas, es imposible que tengan altas capacidades. Error. De hecho, cerca de un 60% rinden por debajo de sus posibilidades e incluso fracasan", expresa la médica divulgadora, autora ya de varios libros que han cosechado éxitos importantes.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) en los niños

Así lo plantea "Lucía mi pediatra": "¿Y qué ocurre con el Trastorno del Espectro Autista? ¿Todos los TEA tienen discapacidad intelectual o no son capaces de sentir, o es que viven en su mundo?". Todo ello clichés muy repetidos en la sociedad. Pero la médica lo tiene claro: "Mito, mito, mito".

Lucía Galán es muy clara en este punto, y quiere que no queden dudas de que los niños que tienen Trastorno del Espectro Autista "no viven en su mundo, viven en tu mundo, en el mundo de todos". Y replica con sorna a todos los que creen lo contrario: "Porque, que yo sepa, todos vivimos en el mismo planeta. ¿O no?".