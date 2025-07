Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad: "Estos son los tres hábitos que necesitas para no perder músculo con la edad"

Rodrigo Arteaga es médico experto en salud integral, metabolismo y longevidad y a través de sus redes sociales (en Instagram acumula 1,2 millones de seguidores) hace mucha divulgación científica. En una de sus últimas entradas explica cuáles son los tres hábitos que necesitamos para no perder músculo con la edad.

Los mayores también sacan músculo / LNE

"A partir de los 40, tu cuerpo empieza a perder músculo si no haces nada para evitarlo. Y esto no solo afecta a tu fuerza. También te roba energía, debilita tu postura, enlentece tu metabolismo y reduce tu independencia con los años", advierte el experto. Pero hay tres cosas "simples" que se pueden hacer para frenar e incluso revertir esta pérdida. Y a veces, "hasta para aumentar la masa muscular", apunta.

Buena alimentación

La primera es comer suficiente proteína cada día. "Tus músculos necesitan aminoácidos para repararse y mantenerse. Y a mayor edad, mayor necesidad. Si no comes buena proteína en cada comida, aunque entrenes, no podrás construir ni conservar músculo", avisa. Arteaga da un consejo: "Incluye al menos una buena porción de proteína en cada comida". Lo ideal, según dice, es que ocupe al menos un cuarto del plato. Las fuentes más completas de proteína incluyen "carnes de calidad, pescado, huevos o legumbres".

Caminar y...

El segundo hábito que debemos incorporar e interiorizar es hacer ejercicio físico. Pero ojo... "Que tus músculos se esfuercen, no solo que te muevas". Eso quiere decir que no vale solo con caminar. "Caminar es saludable, pero no activa los músculos más importantes que se pierden con la edad. Necesitas ejercicios que generen tensión: subir escaleras, hacer sentadillas, cargar peso. Puedes usar tu propio cuerpo, bandas o mancuernas. Lo importante es el esfuerzo", comenta.

Dormir siete horas mínimo

Y el tercer y último hábito básico es dormir bien cada noche. "El músculo no crece mientras entrenas, crece mientras descansas", asegura Rodrigo Arteaga. En contraposición, "dormir mal frena tu recuperación, baja tus hormonas que promueven el crecimiento muscular y acelera la pérdida muscular".

¿Cuántas horas hay que dormir? Este médico señala que al menos siete, pero de calidad. Si no duermes estas horas mínimas, "tu cuerpo no puede sostener la masa muscular con el tiempo", remata.