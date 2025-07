Álex Docampo, dermatólogo: "Si eres fan del skincare, no eches perfume en el cuello"

"No te pongas perfume en el cuello porque afecta a la tiroides. Aquí hay algo que aclarar. Muchos influencers y medios de comunicación dicen que no deberías aplicarte perfume en el cuello porque los ingredientes de la fragancia actúan como disruptores endocrinos, atraviesan la piel y llegan al tiroides", explica el experto en un video que ha publicado en su perfil de TikTok.

Sin embargo, el dermatólogo, rompe mitos sobre este principio que parece haberse extendido en redes sociales.

"Aunque a día de hoy las fragancias son segura, es cierto que podría descubrirse en el futuro que algún componente de ellas tuviese efecto en las hormonas. Sin embargo, es prácticamente imposible que un perfume pueda atravesar la piel y llegar directamente al tiroides de esa forma", asegura Docampo.

Y es que la piel es una barrera mucho más resistente de lo que pensamos. "Si no fuera así, te llenarías de agua cada vez que te metes en una piscina", indica.

"De hecho, si absorbes algo, es más probable que lo hagas a través de la respiración o el sistema digestivo, no directamente por la piel del cuello", cuenta Docampo.

"Así que lo de no ponerse perfumes en el cuello o por la tiroides me parece una chorrada. Aquí vemos como antena 3 aprovecha esta desinformación para venderte otros perfumes supuestamente naturales que no darían problemas cuando no hay ninguna prueba de ello", explica.

"Pero la verdadera razón por la que no deberías ponerte perfume en el cuello es que muchas fragancias son fotosensibles. Si te aplicas perfume en el cuello y el escote y luego te expones al sol, podrías debilitar la piel de esa zona, lo que puede acelerar el envejecimiento y causar manchas", señala.