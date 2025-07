Alexandre Olmos, médico internista: "Si te sangra la nariz no eches la cabeza hacia atrás"

¿Quién no ha echado la cabeza hacia atrás cuando le ha sangrado la nariz? Seguramente, todos, en algún momento de nuestra vida hemos hecho este gesto tan habitual. Sin embargo, los médicos no lo recomiendan si lo que queremos es cortar la hemorragia.

Sobre esto se ha pronunciado Alexandre Olmos, médico internista, que ha compartido un video sobre este tema en su perfil de TikTok. "Si te sangra la nariz, nunca eches la cabeza hacia atrás. Y sé qué es lo que te han dicho siempre, pero tienes que hacer completamente lo contrario", explica el experto.

"Cuando echas la cabeza hacia atrás, la sangre no se detiene, solo cambia la dirección y puede irse hacia la garganta o los pulmones, lo que puede provocar atragantamiento u otros problemas respiratorios", señala.

"Lo correcto es inclinar la cabeza ligeramente hacia adelante y presionar suavemente la parte blanda de la nariz con los dedos durante 10 minutos. Esto va a ayudar a detener la hemorragia de una forma segura sin comprometer tu respiración", cuenta el médico.

Si la hemorragia no se detiene...

Y ¿Qué hacer si aún así, el sangrado no se detiene? "Si luego de hacer esto el sangrado no para, no dudes en visitar un especialista", dice.

"Si el sangrado es frecuente podría ser una señal de alteraciones en la coagulación, deficiencias nutricionales o incluso una alteración en el microbioma intestinal que está afectando la absorción de vitaminas clave como la K", resalta Olmos.