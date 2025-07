La polémica opinión del cardiólogo Aurelio rojas sobre el chocolate: "Baja el azúcar en sangre y la inflamación"

Comer chocolate negro ni te engorda ni te quita el sueño. Al contrario: es bueno para la salud. Eso sí, hay que saber elegirlo y tomarlo en su justa cantidad. Es lo que dice Aurelio Rojas, un reputado cardiólogo de Málaga, que acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram @doctorrojas, en su último vídeo en redes sociales.

"El 99% de la gente piensa que cuidarse es decirle que no al chocolate. El 1% que se informa sabe que decirle que sí al cacao 100% es jugar en modo avanzado. Sí, soy cardiólogo. Y sí, te voy a decir que comer chocolate puede ser una estrategia inteligente… si sabes elegir bien", asegura Rojas. "Esto no va de placer. Va de precisión", apunta para explicarse mejor: "antioxidantes que optimizan tu inflamación, moléculas que mejoran tu memoria, dopamina estable sin crash y un sistema cardiovascular que te lo agradece".

Dudas frecuentes

El popular cardiólogo hace una serie de preguntas, dudas frecuentes de la población, sobre el chocolate y las responde. Son estas:

¿Puede el chocolate negro reducir mi apetito ? Sí.

? Sí. ¿Disminuye los niveles de azúcar en sangre ? Sí.

? Sí. ¿Aumenta la sensibilidadidad la insulina ? Sí.

? Sí. ¿Reduce la i nflamación ? Sí.

? Sí. ¿Afecta las micropartículas de metales pesados que contiene el chocolate negro a mi salud? No

que contiene el chocolate negro a mi salud? No ¿Puede chocol tener o reducir la tensión arterial ? Sí.

? Sí. ¿Mejora el estado de ánimo ? Sí.

? Sí. ¿Reduce el estrés ? Sí.

? Sí. ¿Produce acné ? No especialmente con elevados porcentajes de cacao.

? No especialmente con elevados porcentajes de cacao. ¿Disminuye los niveles de colesterol LDl ? Sí

? Sí ¿Aumenta el flujo de sangre en tus arterias ? Sí

? Sí ¿Ayuda al síndrome premenstrual ? Sí

? Sí ¿Mejora la felicidad ? Sí, debido a una molécula llamada anadamida.

? Sí, debido a una molécula llamada anadamida. ¿ Engorda la grasa de chocolate? No.

la grasa de chocolate? No. ¿Puede mejorar la memoria ? Sí.

? Sí. ¿Disminuye el índice de masa corporal ? Sí

? Sí ¿Mejora la microbiota ? Sí.

? Sí. ¿Te dará energía natural ? Sí.

? Sí. ¿La cafeína natural del chocolate y la teobromina te van a quitar el sueño? No

Tableta de chocolate con almendras / Freepik

La cantidad adecuada

Con todo esto, queda claro que comer chocolate negro es más que beneficioso para la salud. Pero, ¿cuánto puedo ingerir al día? Aurelio Rojas responde de nuevo: 15 gramos, lo que equivale a dos onzas o una cucharadita de cacao en polvo. El cardiólogo puntualiza que el chocolate con leche o el blanco no contiene los mismos beneficios descritos que el negro.

Por eso, es muy importante saber qué tableta comprar en el supermercado. El experto ayuda. "Cualquiera por encima del 70%, pero la mejor recomendación es 100% porque no tiene azúcares ni aditivos añadidos y contiene la mayor cantidad de moléculas bioactivas", concluye.

La polémica

Lo que seguro no esperaba el popular cardiólogo es recibir mensajes negativos en esta publicación. Es cierto que entre los más de 1.000 comentarios hay opiniones para todos los gustos, y la mayoría de los comentarios son positivos, pero también hubo alguno que no gustó al doctor. Tanto es así que Rojas acabó contestando a uno de los perfiles que le atacaban. En concreto, al usuario que tachó sus consejos de "marketing de bata blanca". Este usuario le explicaba en su comentario que "querer los beneficios del cacao comiendo chocolate es lo mismo que quieres los beneficios de la fruta comiendo gominolas". Rojas, que no quiso entrar a rebatirle, le recomendó directamente que se echase el chocolate por encima para endulzarse.