Boticaria García, nutricionista, anima a comer kéfir por sus enormes beneficios para la salud, pero advierte: "No todos son de verdad"

Hay que comer kéfir, pero no todos valen. Palabra de María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y una gran divulgadora de consejos para la salud. Hace una semanas hizo una publicación en redes sociales sobre comer kiwi con piel que lo petó. Hoy toca el kéfir, un "superalimento" que ha desplazado en los últimos años al yogur y que se elabora a partir de leche y gránulos de kéfir. Sus beneficios para la salud son enormes.

Adiós al kéfir: la respuesta para dejar de consumir el desayuno de moda / Freepik

Los beneficios

"El kéfir es una leche fermentada por bacterias buenas y levaduras. Y es muy interesante, porque es uno de los pocos alimentos de consumo habitual con el que puedes incorporar levaduras vivas al organismo", asegura Boticaria García, que muestra gráficamente, con lápices de colores, qué aporta el kéfir a nuestro organismo.

"Imagina que tenemos un lápiz, que está bien y que nos permite escribir. Y estas son las leveduras del kéfir que nos ofrecen más colores, más posibilidades y esta diversidad de las bacterias con las levaduras puede contribuir al equilibrio de la microbiota y al bienestar general", abunda.

Pero, como con todo, hay que saber comprar. "Es importante saber que no todos los kéfir son de verdad", advierte la especialista. "Solo son auténticos los que están elaborados con levaduras de kéfir. Mi consejo para saber si un kéfir es de verdad es poner la lupa en la etiqueta, fijarse bien en la lista de ingredientes y comprobar que contenga levaduras de kéfir", remata.

Comer kiwi con piel

"¿Sabías que comer kiwi con piel es la pera limonera?", empieza diciendo la experta a través de un vídeo en su cuenta de Instagram. "Aporta un 50% más de fibra, un 32% de folatos y un 34 más de vitamina E que uno pelado", asegura.

Pero la cosa no acaba ahí. "Comer un kiwi con cáscara tiene tres veces más actividad antioxidante que comer la pulpa sola", destaca Boticaria García. Pero, ¿y si me da repelús la pelusilla de la piel? La nutricionista responde: "Después de lavarlos bajo el chorro del grifo, frótalo con un cepillo de verduras suave o con un paño limpio. También puedes cortar los extremos del kiwi, que son más duros, pero si no te importa y tienes buenos dientes, para dentro igual". Del kiwi no se desperdicia nada.

ntre sus seguidores la idea no ha cuajado del todo. Les puede la incredulidad y el asco. "Prefiero darle un bocao a una camiseta", comentan. Hay quien, además, apunta a que no lo ve muy saludable por si se come parte de los pesticidas que llevan las frutas y verduras.

Sea como sea, entre la audiencia de Boticaria García se toman con humor el asunto. "Con el precio que tienen, normal que se coma hasta la piel", dicen.