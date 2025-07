Alexandre Olmos, internista: "Si tras cada comida te inflamas se debe a un desequilibrio interno que nadie te enseñó a reconocer"

Comer y sentir inflamación a pesar de haber ingerido una simple fruta no es una reacción normal. Así lo dicen los expertos, que mantienen que, tras este síntoma se puede ocultar laguna patología.

Sobre esto ha publicado un video en TikTok el médico internista Alexandre Olmos.

"¿Comes fresa y te llenas de gases? ¿Comes pan y te inflamas como un globo? ¿Y comes vegetales y aún así te sientes hinchada? No, no es normal. Y no, no es porque estás comiendo mal. Muchas mujeres intentan comer saludable y su cuerpo reacciona como si hubieran comido comida chatarra", apunta el médico.

"Gases, dolor, hinchazón, estreñimiento, fatiga después de comer... Déjame decirte que esto es un desequilibrio interno que nadie te enseñó a reconocer", desvela el médico.

"Tu digestión está conectada con tu sistema hormonal y nervioso. Cuando la microbiota está alterada, digieres mal incluso los alimentos sanos. Si hay inflamación intestinal, no absorbes los nutrientes y eso provoca antojos, hinchazón, fatiga y bloqueo en el metabolismo. Y si estás en perimenopausia o menopausia todo esto se intensifica", añade el experto.