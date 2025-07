Ana Molina, dermatóloga: "No, los mosquitos no te pican porque tengas la sangre dulce"

"No, Los mosquitos no te pican porque tengas la sangre dulce, De hecho la sangre no es dulce. Si tuviera un sabor, en todo caso sería salada". Son las palabras de la dermatóloga Ana Molina, que, a través de su perfil de TikTok ha compartido un peculiar vídeo en el que tira por tierra esa famosa frase de que estos insectos van a por "presas" de sangre dulce.

"Los mosquitos pasan totalmente del sabor de tu sangre. Es un método súper complicado para elegir a sus presas. Si fuera así, tendrían que catarnos primero, es decir, picarnos para ver quién tiene la sangre dulce o no. Menuda pérdida de recursos", cuenta Molina.

"Los mosquitos tienen estrategias mucho más rápidas, sencillas y eficaces para elegir a sus presas. En ese cerebro de mosquito sólo cabe un mantra y es a quien me como hoy Y en esta palabra está la clave", señala.

"La c de calor, les gustan las pieles calentitas. La o de olor corporal, les atrae mucho las sustancias volátiles presentes en nuestro sudor", sigue la experta.

"La m de mojada, prefieren la piel húmeda. Y la o de oxigenación, les encanta el dióxido de carbono que emitimos al respirar", cuenta.

"Y entonces, ¿Cómo podemos prevenir las picaduras de mosquito de forma eficaz? Pues lo primero sería ducharnos al final del día para eliminar todos los restos de sudor de la piel", dice Molina.

"Lo segundo sería usar ropa adecuada que cubran nuestra piel, especialmente en las piernas. El tercero usar aire acondicionado porque seca y enfría el ambiente, justo lo que odian los mosquitos" , indica.

"Y el cuarto, usa repelentes que tengan de et en su composición, que es la sustancia que ha demostrado mayor eficacia", concluye la experta.