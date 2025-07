Marisol Mejuto, matrona: "Si durante la lactancia sientes pinchazos y aparecen grietas, alarma, no hay que normalizarlo"

"Las matronas y los profesionales de la lactancia nos llenamos la boca diciendo que la lactancia no duele. Sin embargo, la experiencia de muchas madres los primeros días es contraria, aunque no haya complicaciones". Es la opinión de Marisol Mejuto, matrona, que ha compartido en un vídeo en su perfil de TikTok algunos de los escenarios a los que muchas mujeres que están dando el pecho se suelen enfrentar.

"Durante los primeros días posparto, por el efecto de las hormonas, los pechos y los pezones están muy muy sensibles, además de que probablemente tu pecho no se haya sometido al estímulo de una succión constante y repetida en otro momento. Por lo tanto, esa molestia, y para mí es muy importante, yo quiero diferenciar entre molestia y dolor, va a estar ahí los primeros días", cuenta la matrona.

"Sin embargo, si el dolor es agudo, son pinchazos, no cesa durante la toma, no cambia, sino que va peor y aparecen grietas, alarma. Eso es que algo está pasando en esa lactancia, que hay un problema de agarre, que hay que ver la boca del bebé, algo hay que ver y que no hay que normalizarlo", explica Marisol Mejuto.

"Sin embargo, puedo entender que algunas mujeres se hayan sentido estafadas ante esa constante de que no debe doler, pero luego se han encontrado con esa molestia al principio. No la estoy justificando, no la estoy normalizando ni muchísimo menos, pero sí quiero informarte de que esto puede aparecer y que suele mejorar con el tiempo", señala.

"Es decir, a veces los bebés están muy hambrientos, muy revueltos y en cuanto se enganchan al pecho no consiguen succionar bien y luego mejoran ese agarre a un agarre profundo, a un agarre adecuado y esa molestia desaparece", dice.

"Si es el caso, probablemente todo esté bien, sea normal y sea este proceso fisiológico. Sin embargo, como te he dicho, si el dolor no desaparece, empeora durante la toma. Alerta", recalca.

"Hay que ver qué está pasando ahí, que desde aquí en tono el mea culpa, si hemos glorificado eso de que la lactancia no duele y lo que tú te has encontrado es algo diferente", recuerda.