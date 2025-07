Lucía Galán, pediatra: "Detrás de un dolor abdominal en tu hijo puede haber una situación de bullying"

"Mi hijo lleva semanas quejándose de dolor de barriga". Esta es una preocupación de los padres que Lucía Galán, más conocida como "Lucía, mi pediatra", que acumula 1,2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ve con frecuencia. En uno de sus últimos vídeos aborda este tema y advierte que "entre el 75 y el 80% de los dolores crónicos de barriga en los niños no se corresponden con una causa orgánica".

¿Y esto que quiere decir? La pediatra asturiana lo explica: "Que no hay una enfermedad celiaca, que no hay parásitos, que no hay una infección...". "Obviamente hacemos todos los estudios, pues a veces se pide una ecografía, a veces se pide un estudio en heces, a veces se pide una analítica de sangre... Se hacen muchas pruebas y son negativas", apunta.

¿Entonces por qué le duele la barriga a tu hijo? "La mayoría de las veces", resuelve Lucía Galán, es "un dolor abdominal funcional". Son niños que se quejan de dolor de barriga por motivos emocionales. Cualquier cosa que les altere les puede ir el dolor ahí. Una situación de estrés, de ansiedad, de presión o incluso de bullying. Quizá sea así la forma de destapar un caso de acoso en nuestro hijo. "A ese diagnóstico llegamos después de haber descartado todo lo demás, que no existe una causa orgánica", señala.

Llegados a este punto, "Lucía, mi pediatra" asegura que la solución la tiene un psicólogo.

La urticaria en los bebés

Lucía Galán ha visto necesario explicar que la aparición de cierta afección en la piel de los bebés no debe ser motivo de gran alarma para los padres. Aunque, obviamente, no resulta fácil no alarmarse cuando a un pequeño recién nacido se le manifiesta una alteración considerable.

"Asusta, pero la inmensa mayoría de las veces no es grave", deja claro Lucía Galán. Se refiere a la urticaria en la infancia y explica "¿qué es, por qué aparece y cómo actuar?". La urticaria puede manifestarse en ocasiones de forma muy escandalosa, con ronchas de tamaño considerable en amplias zonas del cuerpo de un bebé.

"La piel de los niños puede reaccionar a muchos estímulos… Y uno de los más habituales es la urticaria", expresa, acompañando una imagen de un bebé con una notable urticaria en la pierna. "La urticaria son ronchas rojizas o rosadas, sobreelevadas que se palpan con la mano y que pican mucho. Suelen aparecer de forma súbita, cambiar de lugar en pocas horas, por eso se llaman fugaces (aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer en otras zonas) y desaparecen sin dejar marcas", explica Lucía Galán.

La pediatra también aclara las razones que pueden hacer aparecer esta aparatosa afección en la piel de un niño o un bebé: