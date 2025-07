Boticaria García, nutricionista, avisa: "Beber dos latas de cerveza 0,0 es comerte cuatro terrones de azúcar, la cantidad máxima recomendada para todo un día"

¿Es mejor beber una Cocacola Zero o una cerveza tostada 0,0? Para quienes tengan esta duda, Boticaria García, farmacéutica, nutricionista y una gran divulgadora de consejos para la salud, tiene la respuesta. A través de un vídeo subido a su cuenta de Instagram, en la que acumula 1,7 millones de seguidores, explica cuáles son los pros y los contras de cada una de estas dos bebidas tan consumidas en España. Y su explicación te sorprenderá.

Cocacola Zero

"La ventaja de la Cocacola Zero es que no tiene calorías y no tiene azúcar, pero no es como beber agua", empieza diciendo. "Su inconveniente es que tiene edulcorantes. Son seguros, pero se ha visto en algunos estudios que los edulcorantes, no solo los de la Cocacola, sino también los de la sacarina por ejemplo, la que echas al café, pueden alterar la microbiota, las bacterias buenas. Además, los edulcorantes pueden hacer que nos apetezca comer más alimentos dulces", detalla. Por todo ello, "si no te la tomas, mejor".

Cerveza sin (o con poco) alcohol

La cerveza 0,0 tostada no tiene edulcorantes, pero sí tiene azúcar y calorías. Y aquí viene la sorpresa, dice Boticaria García: "Tiene más de lo que muchos piensan". "Con un par de latas de una 0,0 tostada, que te entran solas en la playita o en una terracita, tendríamos más de 22 gramos de azúcar, es decir, cuatro terrones, que es prácticamente el tope de la cantidad diaria máxima recomendada", advirte la experta.

Cervezas. / .

Aún hay más: "Y con un par de latas también tendríamos más de 170 kilocalorías, que es más o menos el 10% de lo que tiene que tomar una mujer de mi edad que no se mueva mucho. Vamos, que tomarte esto tampoco es como beber agua". La ventaja de la cerveza es que tiene antioxidantes, en concreto, polifenoles. Pero, ¿cuántos? "Tiene muchos menos que las frutas y las verduras, y tiene azúcar, no tiene fibra. Si alguien quiere tomar cerveza por sus antioxidantes es como si alguien va a visitar Cuenca buscando sus playas", indica.

Boticaria García termina con una advertencia final. "Por si no lo sabes, las 0,0 por ley pueden llevar hasta el 00,4 de alcohol. Que sí, que no es nada, que son trazas. Pero si alguien, por lo que sea, quiere evitar totalmente el alcohol debes saberlo".

Hay que tomar kéfir

Boticaria García recomienda comer kéfir, pero no todos valen. "El kéfir es una leche fermentada por bacterias buenas y levaduras. Y es muy interesante, porque es uno de los pocos alimentos de consumo habitual con el que puedes incorporar levaduras vivas al organismo", asegura la farmacéutica, que muestra gráficamente, con lápices de colores, qué aporta el kéfir a nuestro organismo.

"Imagina que tenemos un lápiz, que está bien y que nos permite escribir. Y estas son las leveduras del kéfir que nos ofrecen más colores, más posibilidades y esta diversidad de las bacterias con las levaduras puede contribuir al equilibrio de la microbiota y al bienestar general", abunda.

Pero, como con todo, hay que saber comprar. "Es importante saber que no todos los kéfir son de verdad", advierte la especialista. "Solo son auténticos los que están elaborados con levaduras de kéfir. Mi consejo para saber si un kéfir es de verdad es poner la lupa en la etiqueta, fijarse bien en la lista de ingredientes y comprobar que contenga levaduras de kéfir", remata.