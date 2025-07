Jorge Ángel, enfermero, advierte de los riesgos de enjabonarse con la esponja: "Es el caldo de cultivo perfecto para..."

¿Usas esponjas para bañarte? Si la respuesta es afirmativa, no lo hagas más. Así lo advierte el enfermero más viral de las redes sociales, Jorge Ángel (@enfermerojorgeangel). "La ciencia dice que es mejor hacerlo con las manos", empieza diciendo el experto a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 1,1 millones se seguidores ¿El motivo? Que la esponja es "el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de hongos, bacterias...".

Si mantenemos la esponja...

Pero si estamos muy acostumbrados a la esponja y no queremos dejarla, José Ángel pide seguir estos consejos. En primer lugar, debe ser una esponja suave para no irritar la piel, por ejemplo, una hecha con materiales naturales. En segundo lugar, hay que cambiarla con regularidad, sobre todo "cuando empieza a oler mal o está muy deteriorada". Y tercera y última recomendación básica: "Cuando terminéis, es importante escurrirla muy, muy bien y dejarla que se seque en un lugar ventilado".

5 consejos prácticos para que la esponja de la ducha nos limpie en vez de mancharnos / .

Sobre esto mismo alerta la dermatóloga Ana Molina, que dice: "No hay que usar esponjas, no hace falta usar esponjas, las esponjas sobre todo sirven para acumular bacterias y para arañar la piel". "No hace falta arañar la piel con la mano, lavando zonas imprescindibles, axilas que pueden producir olor, genitales, en los pies quizás, y dejar que por el resto de nuestra piel caiga la espuma es más que suficiente", indica.

"Lo mismo, mucha gente piensa que hay que usar espuma para que un gel limpie mejor, que a más espuma más limpio y para nada. La espuma aporta sensorialidad, pero la espuma obviamente es un reduccionismo", recalca Molina.

Ventajas de lavarse con las manos

Menos riesgo de acumulación de bacterias:

La piel de las manos se puede lavar y secar fácilmente, reduciendo el riesgo de que las bacterias se multipliquen.

Menos exfoliación agresiva:

El uso de las manos para lavarse permite un contacto más suave con la piel, evitando la exfoliación excesiva que puede irritar o dañar la piel sensible.

Mayor control sobre la presión:

Con las manos, se puede controlar mejor la presión aplicada durante la limpieza, lo que es beneficioso para la piel sensible.

Sobre las esponjas

Acumulación de bacterias:

Las esponjas, especialmente las de materiales porosos como la lufa, pueden retener humedad y células muertas de la piel, creando un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y hongos.

Riesgo de irritación:

Algunos tipos de esponjas, como las de materiales ásperos o las esponjas exfoliantes, pueden irritar la piel, especialmente si se usan con demasiada fuerza o en pieles sensibles.