Alex Docampo, dermatólogo, advierte de los peligros del "clean look": "Este peinado te puede dejar calva de manera irreversible"

El "clean look", ese peinado que tan de moda se ha puesto en los últimos años y que consiste en lucir un recogido muy tirante y pulido, podría no ser tan inofensivo como parece.

A pesar de lo cómodo y resultón que pueden resultar, estos recogidos podrían pasarle factura a tu pelo y ayudar incluso a perderlo. Así lo dicen los dermatólogos que señalan este peinado como responsable de una posible alopecia.

"Este peinado te podría dejar calva. Muchas personas notan cada vez más pérdida de cabello y gastan auténticos generales en champús anticaída y otros métodos que no son efectivos. Y aunque cada caso de alopecia es distinto y la mayoría de ellos influyen sobre todo factores genéticos y hormonales, hay algo que deberías cambiar si no lo has hecho todavía, que puede estar afectando a tu pelo y esto es el tipo de peinado", cuenta Álex Docampo, dermatólogo.

"Los peinados muy tirantes pueden producir pérdida de pelo, es lo que se denomina alopecia traccional. Sobre todo ocurre en los laterales de la cabeza en la que cada vez se va notando menos pelo", explica Docampo.

"Y esto sucede porque esos peinados tirantes debilitan la raíz del pelo. Al principio se ven pelos rotos, pero con el tiempo se va generando lo que se denomina una alopecia cicatricial y es irreversible. Al principio puede mejorar cuando todavía no es citricial con tratamiento médico".

"Por ello es fundamental que acudas a tu dermatólogo cuanto antes si notas este tipo de alopecia y que dejes de utilizar esos peinados tan tirantes al principio. Todavía se puede recuperar algo de pelo. Al final, cuando es cicatricial, la única solución es el trasplante. Por lo tanto, evita este tipo de peinados", concluye el experto.