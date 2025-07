Huerta Campo Rico: recetas veganas y sin gluten listas para disfrutar

El reloj no se detiene. Los correos llegan uno tras otro, el café se enfría en la taza y el almuerzo se convierte en un recurso improvisado frente al ordenador. Al final del día, cuando el cuerpo solo pide descanso, aún queda pensar qué cocinar mañana. En ese ritmo sin pausas, Huerta Campo Rico aparece como una solución a una realidad: una forma de reconectar con lo sencillo, con el sabor casero, con una alimentación sana y natural, sin renunciar a tu tiempo.

Inspiradas en la dieta mediterránea, sus recetas como las espinacas con garbanzos, la escalivada, la crema de calabacín o las clásicas patatas a lo pobre, te devuelven el placer de comer bien. Solo tienes que abrir, agitar y servir.

Todo elaborado con productos sostenibles, sin gluten, veganos y sin alérgenos. Porque comer como en casa nunca fue tan fácil.

Comida de verdad para gente real

En Huerta Campo Rico no se habla de una comida cualquiera. Hablamos de ese gazpacho que sabe a verano, de ese salmorejo casero que no necesita explicación. De tomates que aún saben a tomate, pepinos crujientes y aceite de oliva virgen extra tratado como lo que es: un ingrediente esencial, no un detalle.

No necesitas recetas ni instrucciones. Solo abrir, agitar y servir. Así de fácil. Así de bueno.

El sabor casero, adaptado a tu ritmo de vida

Sabor de siempre en un formato que piensa en el planeta / cedida

Huerta Campo Rico ha hecho algo que parecía imposible: llevar la esencia de la cocina tradicional andaluza a un formato listo para el día a día. Porque ya no tenemos tiempo para pelar tomates a media tarde, pero eso no significa que tengamos que renunciar a comer bien y sobre todo, saludable.

La respuesta está en un envase eco-responsable que reduce en un 60% el uso de plásticos. Sin fuegos, sin prisas, sin residuos. Una solución pensada para quienes apuestan por una alimentación sana y natural, sin complicaciones ni concesiones.

Ingredientes que te harán sentir en casa

El gazpacho y el salmorejo Fresh de Huerta Campo Rico llegan directos del origen. Hechos con ingredientes 100% naturales, verduras de proximidad y ese chorro de AOVE que marca la diferencia. Porque la calidad no necesita adornos, solo respeto por el producto.

Este premio destaca su compromiso con la calidad, la tradición y la sostenibilidad / cedida

Comida para quienes no se conforman. Para quienes quieren comer bien sin tener que cocinar, y que saben que comer sano no debería ser un privilegio ni una carga.

Lo de siempre, sin esfuerzo

Desde unas espinacas con garbanzos hasta una escalivada lista en segundos. Desde una crema de calabacín para la cena hasta unas patatas a lo pobre que saben a hogar. Todo elaborado con productos sostenibles, veganos, sin gluten y sin alérgenos. Porque lo tradicional solo necesitaba otro formato.

Este equilibrio entre sabor, comodidad y sostenibilidad ha sido reconocido con el Premio Sabor del Año a la Innovación. Un premio que no solo destaca la calidad, sino también la capacidad de entender lo que necesita hoy quien trabaja, cría, corre, entrena y aún quiere una buena comida sobre la mesa al final del día.

Un momento de pausa, de volver a cuidarte. A sentir que comes de verdad. A reencontrarte, aunque sea solo unos minutos, con ese sabor casero que parecía haberse perdido entre tanto ajetreo.

Esto no es comida rápida. Es comida honesta, pensada para ti.