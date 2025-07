Juanjo López, traumatólogo: "Con el entrenamiento de fuerza activas tu sistema hormonal y liberas endorfinas, la hormona de la felicidad"

Los beneficios del ejercicio son infinitas. Desde una mejora en huesos, músculos y articulaciones a un chute de endorfinas, esas hormonas de "la felicidad" que siempre ayudan a empezar o terminar mejor el día.

Precisamente, sobre estas habla el traumatólogo Juanjo López en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok. Una buena dosis de energía que puede tener un impacto determinante en nuestra salud.

"Un término que uso habitualmente en la consulta y me gusta decir a los pacientes cuando les animo a hacer ejercicio es el término endorfinas power. Y es que el momento en el que sales del gimnasio, en mi caso lo hago por la mañana temprano, pero este momento de salir del gimnasio es sin duda el mejor momento del día", cuenta el traumatólogo.

"En este momento has entrenado tu cuerpo, pero sobre todo has mejorado y has activado tu sistema hormonal".

"Y es que después de hacer ejercicio y sobre todo parece que el ejercicio de fuerza es el que más libera vamos a liberar endorfinas que son las llamadas hormonas de la felicidad pero también vamos a liberar dopamina que nos va a dar mayor motivación y serotonina que nos va a reducir los niveles de ansiedad y de estrés en este momento de activación hormonal tu cerebro te da las gracias y personalmente y no sé si a vosotros os ocurre realmente cuando escuchas una canción que te gusta te gusta más", cuenta.

"Como siempre digo, cuando salgo del gimnasio, cuando hago un entrenamiento de fuerza, soy mejor ciudadano, soy mejor marido, mejor padre, mejor médico y también soy una persona más creativa. Y además aconsejo a todo el mundo que lo haga porque van a ser también mejores empleados o mejores jefes. No es solo sudar o buscar una musculatura, es medicina natural basada en el movimiento y en la fuerza", concluye.