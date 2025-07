Alexandre Olmos, médico internista: "Si estás tomando zumo de naranja por la vitamina C, estás haciendo el ridículo"

"Si estás tomando zumo de naranja para la vitamina C, estás haciendo el ridículo". Esta es la categórica afirmación de Alexandre Olmos, médico internista, que, a través de un vídeo compartido en su perfil de TikTok, explica en detalle por qué tomar esta fruta con el fin de obtener esta vitamina no tiene sentido.

"Dejamos de producir vitamina C de forma natural hace miles de años. Literalmente nuestro cuerpo no puede fabricarla. Necesitas consumirla. Pero si crees que un zumito por la mañana te está salvando, no has entendido nada", cuenta el experto.

#saludybienestar #habitossaludables #salud #envejecimientoprematuro ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 🍊¿Tomás zumo de naranja por la vitamina C? No estás haciendo nada. La vitamina C que tu cuerpo necesita no está en ese jugo lleno de azúcar. Está en la parte blanca de la naranja (que nadie come), o en alimentos como el kiwi o la acerola. 🧬 Sin vitamina C real, tu piel envejece, tu inmunidad baja y tu cuerpo se oxida por dentro. 📌 Mejora tu alimentación o suplementa en serio. No te quedes con mitos. Guardarlo y compártelo con alguien que todavía crea que un zumo es saludable. #vitaminac

"Primero, la vitamina C está en una parte de la naranja que casi nadie come. Esa piel blanca que se encuentra entre la pulpa y la cáscara", indica el médico.

"Segundo, las naranjas que comemos hoy en día no son las mismas que hace 100 años. Están diseñadas para tener más azúcar y menos fibra. Así que cuando exprimes 4 naranjas y te bebes el zumo, lo que haces es meterte una gran bomba de azúcar sin fibra y sin vitamina C útil", añade.

"Y lo peor, sin esta vitamina tu sistema inmunológico falla, tu piel envejece antes y tu cuerpo se rompe por dentro. Así que o te suplementas o consume otros alimentos ricos en vitamina C como el brócoli, el pimiento rojo o el kiwi. Si no, lo estás pagando con tu salud", concluye.