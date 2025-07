Hugo Olmedillas, doctor en Ciencias del Deporte: "La creatina es muy efectiva, pero muchas personas no conocen la dosis correcta"

En cuestión de pocos años, la creatina ha pasado de ser un suplemento reservado a deportistas de alto nivel a ocupar un lugar casi habitual en las rutinas de entrenamiento de miles de personas que van al gimnasio por salud, estética o afición.

Su fama está justificada: es, junto con la cafeína, uno de los suplementos con mayor respaldo científico por su eficacia para aumentar la fuerza, acelerar la recuperación entre sesiones y favorecer el desarrollo de la masa muscular. Lo que antes se recomendaba a atletas, hoy lo toman adolescentes, adultos mayores o incluso quienes buscan mejorar su salud cognitiva. Sin embargo, esta omnipresencia ha dado pie también a una percepción algo distorsionada de sus beneficios y usos reales.

"La creatina es muy efectiva, no cabe duda. En dos o tres meses puedes aumentar hasta un kilo de masa muscular", afirma Hugo Olmedillas, profesor de la Universidad de Oviedo y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Parte de esa ganancia visible se debe a la mejora de los tiempos de recuperación, lo que permite realizar más volumen de entrenamiento: "Si antes hacías ocho series de un ejercicio determinado, con creatina puedes hacer doce. Eso multiplica los resultados".

La base científica que respalda estas afirmaciones es sólida. Estudios contrastados, como los publicados en "Journal of the International Society of Sports Nutrition", concluyen que la creatina monohidrato es segura y eficaz tanto a corto como a largo plazo, incluso en periodos de consumo continuado durante años. Sin embargo, los beneficios más consistentes se han observado en adultos físicamente activos, no en población sedentaria. "En personas mayores hay algunas revisiones recientes que apuntan a mejoras, incluso cognitivas, pero las evidencias no son todavía firmes ni concluyentes", matiza Olmedillas.

Desde su experiencia en el entrenamiento diario, Guillermo Solas, educador físico y entrenador personal, confirma que el uso está más que extendido, aunque no siempre de forma adecuada. "Yo solo la recomiendo cuando una persona lleva tiempo entrenando y entra en un periodo de estancamiento. Ahí puede ser útil para recuperar mejor y aumentar intensidad. Pero para alguien que empieza, no es necesaria. Se puede progresar perfectamente comiendo bien", sostiene.

Ambos coinciden en que el principal error de los usuarios no está en tomar creatina, sino en cómo lo hacen. "Muchas personas no conocen la dosis correcta, se olvidan de las tomas o creen que tomar más les dará mejores resultados. Eso puede generar molestias gástricas o una mayor retención de líquidos", advierte Solas.

La dosis estándar es de tres a cinco gramos diarios, y es fundamental mantener una buena hidratación. "Por cada gramo de creatina, el cuerpo retiene unos 50 mililitros de agua a nivel muscular. Esto puede dar sensación de hinchazón, aunque no es grasa, y en climas calurosos puede favorecer los calambres si no se bebe suficiente agua", añade Olmedillas.

El aumento de peso es uno de los efectos más frecuentes que observan los entrenadores. "No es que engordes, pero sí puedes notar que tu cuerpo está más lleno. Es una retención muscular, no abdominal, y puede mejorar la apariencia del tono", matiza Guillermo Solas. También hay personas que experimentan molestias digestivas, especialmente al comenzar a tomarla. "En esos casos se puede dividir la dosis diaria en dos tomas más pequeñas", propone.

Uno de los temores más repetidos en torno a este suplemento es su impacto sobre la salud renal. A este respecto, la evidencia científica es clara: no hay riesgo en personas sanas. Lo que sí puede ocurrir es que la suplementación aumente los niveles de creatinina en sangre, un marcador usado para evaluar la función de los riñones. "Esto puede llevar a interpretaciones erróneas en análisis clínicos si no se informa al médico de que se está tomando creatina", advierte Solas.

Otro mito extendido, aunque científicamente infundado, es su relación con la calvicie. "Esto vino de un estudio muy pequeño en jugadores de rugby, donde se vio un aumento de dihidrotestosterona, una hormona relacionada con la caída del cabello. Pero ese estudio no ha sido replicado con resultados similares y está lleno de limitaciones", aclara Solas.

Tampoco hay beneficios claros en todos los tipos de deporte. En disciplinas de resistencia, como el ciclismo o las carreras de larga distancia, la ganancia de masa muscular puede incluso ser contraproducente. "En esas pruebas no se han observado mejoras claras. De hecho, el peso extra podría ser un inconveniente", sostiene el profesor.

Lo que sí preocupa a ambos expertos es la banalización de su uso entre adolescentes y personas sin asesoramiento profesional. "En redes sociales parece que todo el mundo necesita creatina desde el primer día. Pero la mayoría de jóvenes no tiene una base alimentaria correcta. La industria de los suplementos ha hecho muy bien su trabajo de marketing", lamenta Guillermo Solas.

Aunque la creatina es legal, en países como Estados Unidos, asociaciones médicas como la Academia Americana de Pediatría desaconsejan su consumo en menores, más por falta de estudios a largo plazo que por riesgos conocidos. En Europa, solo el comité noruego ha adoptado una postura parecida.

En el debate sobre si debería regularse su recomendación como si fuera un fármaco, Olmedillas lo tiene claro: "No estamos en ese punto. Se trata de una sustancia que puedes conseguir comiendo carne o pescado. No hay que demonizarla, pero tampoco glorificarla". Para él, la clave está en el contexto: quién la toma, por qué, y si realmente lo necesita.

La creatina puede ser un suplemento eficaz, seguro y útil para muchas personas, pero no está exenta de posibles efectos secundarios. Su uso generalizado ha contribuido a una imagen casi perfecta, cuando en realidad, como cualquier sustancia que actúa sobre el cuerpo, requiere responsabilidad. Es importante informarse bien, consultar con profesionales de la salud o del ejercicio físico, y no dejarse llevar solo por las opiniones en redes sociales o por el marketing.

Para algunos, la creatina puede marcar una diferencia positiva en su rendimiento o bienestar; para otros, puede no ser necesaria o incluso contraproducente. En cualquier caso, lo más sensato es tratar al suplemento como lo que es: una herramienta, no una solución mágica.