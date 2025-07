Alexandre Olmos, médico internista: "Tus hábitos te envejecen más que tu genética"

"Belleza y envejecimiento dependen más de tus hábitos que de tu genética. Y ojo, no digo que los genes no importen. Importan. Pero en algunos órganos, como en la piel, importan muchísimo menos de lo que te imaginas". Es la reveladora afirmación que Alexandre Olmos, médico internista ha compartido en un vídeo en su perfil de TikTok.

Los datos los recoge un estudio publicado en 2018 que "demostró que la genética únicamente influye un 10% en la longevidad", dice Olmos.

"El otro 90% está en lo que haces cada día. Cómo comes, cómo duermes, cómo manejas el estrés, si haces actividad física o si no la haces. Y no va solo de belleza", recalca.

"Envejecer más lento significa prevenir enfermedades, vivir con más energía y mejor calidad de vida. Incluso si no tienes la mejor genética del mundo, con los hábitos adecuados puedes frenar la velocidad con la que envejeces", indica.

"¿Y cómo lo haces? Con hábitos muy simples. Yo te recomiendo los siguientes. Incluir colágeno, glicina, un buen descanso nocturno, entrenamiento de fuerza, control del estrés y una alimentación antiinflamatoria", subraya Olmos.